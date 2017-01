Viñales: "Rossi ha sido mi ídolo y va a ser una sensación extraña"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) reconoce que para él será "una sensación extraña" correr este año en el mismo equipo que el italiano Valentino Rossi, su "ídolo" de la niñez, pero que eso no le impedirá tratar de batirle.

"Como somos jóvenes, nuestros ídolos están en la cima y nosotros creciendo. Este año corro con Valentino, que siempre ha sido mi ídolo de pequeño y va a ser una sensación extraña, pero estoy con motivación y ganas para dar el máximo y dar lo mejor de mí. Significa que he llegado ahí y que tengo que dar el máximo", señala Viñales en unas declaraciones facilitadas por 'Mahou' y donde comparte una charla con el madridista Álvaro Morata.

Así, el gerundense asegura que a la velocidad que van en una MotoGP sienten que "todo pasa muy deprisa", pero que cuando gana una carrera "el estrés baja y es una sensación increíble". "Debe ser una adrenalina similar a cuando ganáis un partido en el último minutos", le apunta al delantero.

Además, el de Roses sigue "una rutina" antes de la carreras porque es "muy maniático" y para estar concentrado. "Trato siempre de vestirme del mismo modo, respirar profundo, visualizar el circuito, intentar no dejar que las cosas te influyan y estar libre y concentrado sobre todo en las primeras vueltas para dar el cien por cien", subraya.

Finalmente, Viñales confiesa que "jugaba bastante de pequeño al fútbol". "De delantero y no se me daba bastante mal", indica con una sonrisa el piloto, confeso aficionado madridista. "Siempre he sido un poco rebelde y en mi casa son todos del Barça y me gusta llevar la contraria. Me gusta los jugadoes que tienen y su fútbol", sentencia.