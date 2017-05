Viñales: "Tenemos que ser inteligentes en carrera y saber estar delante"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) indicó que han "aprendido mucho" del error cometido en el Gran Premio de Las Américas y dejó claro que tiene que "saber estar delante" y ser "inteligentes en carrera".

"Vamos a sacar todo lo positivo porque pude estar luchando en tiempos con Marc (Márquez), pero cometí un error y hemos aprendido mucho. Es solo la tercera carrera y tengo que seguir sumando experiencia y saber estar delante", comentó Viñales este jueves en rueda de prensa previa al Gran Premio de España.

El gerundense aclaró que el error fue porque no se llevó "ningún punto", exculpando a los neumáticos. "Siempre me he sentido bien con los Michelin y contento con el neumático delantero, así que quizás fue algo especial que pasó en esa carrera porque hice exactamente lo mismo que todos los días. Fue una decepción porque podría haber estado luchando por la victoria", añadió.

El catalán recalcó que el test de esta semana en Le Mans (Francia) fue "muy bien" y que el circuito gaditano es una "pista muy buena para Yamaha". "Hay que intentar llevarse el máximo de puntos porque vienen circuitos muy buenos para Yamaha", advirtió.

"Este pista me gusta mucho. El año pasado fue difícil porque sufrimos con la adherencia, pero estaremos ahí. Hay que encontrar una buena configuración y ser inteligentes en carrera", añadió al respecto el de Roses.

Uno de los puntos claves del circuito es la última curva, donde siempre se han librado buena batallas. "Soy el más nuevo", indicó con una sonrisa sobre su opinión de ese punto del circuito y con quien le gustaría tener un duelo. "Es un sitio difícil porque te puedes ir largo, creo que es mejor llegar solo. Si vas delante hay que cerrarla muy bien, cerrar los ojos e intentar que no te adelanten. Hay que hacer una buena estrategia ahí", opinó.