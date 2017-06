Viñales: "No nos podemos permitir fallar"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) aseguró que no puede permitirse "fallar" en el Gran Premio de Holanda que se disputa este fin de semana en el circuito de Assen, un trazado que es "bastante bueno" para su estilo de pilotaje.

El líder del Mundial llega a Assen después de conseguir seis puntos con el décimo puesto obtenido en Montmeló. "Tras una carrera difícil en Catalunya, llegamos a Assen extramotivados porque necesitamos estar en el podio y sumar la mayoría de puntos posibles", reconoció.

"El TT de Assen es un buen circuito para la YZR-M1 y es bastante bueno para mi estilo de pilotaje. He hecho buenas carreras aquí en el pasado. Me gusta y siempre he disfrutado pilotando aquí", añadió Viñales, que lidera el Mundial con siete puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso.

"No nos podemos permitir fallar en las próximas carreras, por supuesto daremos nuestro 100%. Queremos sumar la mayoría de puntos posibles", concluyó Viñales.