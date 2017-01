Zak Brown: "No veo a Fernando Alonso desilusionado, está frenético"

Etiquetas

El Director Ejecutivo de McLaren Technology Group, Zak Brown, no ve "desilusionado" al piloto español Fernando Alonso, sino más bien "frenético" ante el próximo inicio de una nueva temporada en la Fórmula 1 en la que el equipo de Woking hará progresos que se "verán claramente".

"No veo a Fernando desilusionado. No le conozco bien todavía, pero me he reunido con él en algunas ocasiones y le he telefoneado, y puedo decir que está frenético", aseveró Brown en una entrevista a 'formula1.com' que recoge Euroa Press.

El directivo elogió al asturiano. "Además, incluso aunque nuestro coche no fue plenamente competitivo la pasada temporada, algunos de sus pilotajes fueron asombrosamente buenos. Seré franco, reconozco que es el mejor del mundo", sentenció.

"Stoffel (Vandoorne) se enfrenta a un test serio, pero creo que lo superará bien", añadió sobre el compañero del ovetense. "Nuestros entrenadores personales me dice que es probablemente el piloto más en forma que han tenido nunca y está increíblemente centrado y determinado. Es muy inteligente y nunca tienes que decirle las cosas dos veces", apuntó.

"Su debut en Baréin el año pasado fue sensacional a pesar de tener muy poco tiempo para preparar el fin de semana. Creo que sorprenderá a algunos", subrayó Brown sobre el belga, que sustituyó en aquella carrera a Alonso.

Además, espera que el McLaren dé un paso adelante, sobre todo en el chasis y el motor. "Estoy en continuo contacto tanto con Jonathan Neale como con Eric Boullier y nuestros ingenieros más veteranos, y creo que nuestro chasis será digno. No voy a hacer predicciones precisas, pero las indicaciones son que, relacionadas con el objetivo realista con las nuevas reglas, nuestros chicos han hecho un muy buen trabajo", opinó.

"Además, no lo olvidemos, Honda es un socio fantástico para la Unidad de Potencia. Ninguna compañía en el mundo fabrica más motores que Honda y los ingenieros de Honda tienen un buen conocimiento sobre el turbocompresor", agregó.

Brown recordó que los dos últimos años fueron de "aprendizaje" y admitió que "tampoco" estarán "delante de la parrilla" en esta campaña. "Pero trabajamos increíblemente duro como un equipo y los progresos se verán claramente. Fuimos novenos en el Mundial de Constructores en 2015, y mejoramos hasta el sexto en 2016. Sabemos que ganaremos juntos al final y no sabemos cuándo. Estamos progresando y eso es lo importante", remarcó.

Sobre sus primeros días en McLaren, reconoció que está "aprendiendo todo el tiempo" y también "de cada persona" con la que se reúne. "Pero también he aprendido de mí mismo. Cuando decidí aceptar el trabajo en McLaren, tenía algunas otras opciones, pero mi corazón siempre tiró con fuerza hacia McLaren", confesó.

"Tengo la absoluta certeza de que tomé la decisión correcta porque soy un piloto, competir es mi vida, y trabajar para McLaren lo ha hecho incluso aún más cristalino que antes. Puedo ser un novato en mi papel en McLaren, pero no realmente en la F-1", advirtió.

El Director Ejecutivo de McLaren Technology Group celebró la llegada a la F-1 de Liberty Media, "grandes agentes de clase mundial con un foco global". "No se acobardarán por hacerse cargo de un deporte cuyos principales protagonistas están en Europa", aseguró.

"Chase Carey, su presidente, es un hombre inteligente y ya se ha rodeado de dos más inteligentes como Sean Bratches y Ross Brawn, al que no se puede acusar de desconocer la cultura europea de la F-1", expresó el estadounidense, que solicitó no "ignorar a los Estados Unidos" y que "por supuesto" ve necesario otro Gran Premio allí. "Sería fantástico en Nueva York, Miami o Las Vegas", señaló.

"Conozco bien a Bernie y tengo un gran respeto por él y lo que ha conseguido no tiene equivalencia en términos de una contribución de una persona al deporte. No puedo imaginar que se retire, así que estoy interesado como todos en ver como pasa sus próximos años", concluyó Brown sobre el adiós de Ecclestone, gran mandamás de la Fórmula 1 durante casi cuatro décadas.