Así vivimos la clasificación del GP de Bahréin

Q3. ¡Bottas arrebata la 'pole' a Hamilton! Vettel finaliza 3º, Ricciardo 4º y Raikkonen 5º.

Q3. 03:57: Los siete primeros en el 'pit lane' para preparar la vuelta decisiva.

Q3. 06:45: 1:28.792 para Hamilton. Mejor tiempo por el momento. Bottas 2º con Vettel y Raikkonen en segunda línea.

Q3: ¡Comienza la Q3!

Q2: Alonso finaliza 15º la clasificación pero confirma que ha roto el motor. Cuando lo cambie mañana tendrá que salir último.

Q2: Eliminados: Kvyat, Stroll, Wehrlein, Ocon y Alonso.

Q2. 01:54: El MCL32 de Alonso tiene algún problema y el asturiano se ha bajado del coche. No va a salir en la Q2 y ocupará el puesto 15º en la parrilla de salida.

Qualifying is over for ALO 😕He's out of his car and marooned in P15 with under two minutes left in Q2#BahrainGP 🇧🇭 #Qualipic.twitter.com/4gqkhTxKfX