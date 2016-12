Mercedes provocará un baile de pilotos y aún quedan asientos vacantes para 2017

Etiquetas

Se acerca el final del año y el inicio de la pretemporada, aunque habrá que esperar hasta febrero para ver rodar a los coches en Montmeló. Como en los últimos años, habrá ocho jornadas de test divididas en dos semanas: la primera, del 27 de febrero al 2 de marzo y la segunda, del 7 al 10 de marzo. Este año las escuderías tendrán que hacer multitud de pruebas ante la nueva F1 que no espera y Mercedes no es la única que aún no ha confirmado sus pilotos.

La F1 ofreció la relación de pilotos para 2017, pero aún habrá algún 'baile' de nombres. El principal candidato a sustituir a Rosberg en Mercedes es Valtetti Bottas, por lo que en Willaims quedaría un asiento libre de forma inesperada. Los rumores apuntan a que Massa volvería a la F1 pese a haber anunciado su retirada hace unos años. Ya está confirmado en Williams el joven Lance Stroll.

No habrá cambios en la alineación de Ferrari (Vettel y Raikkonen) ni en la de Red Bull (Ricciardo y Verstappen), las dos únicas escuderías que no cambiarán respecto a 2016.

Nuevo compañero para Alonso

El piloto asturiano continuará en McLaren pese a los rumores que le situaron en Mercedes y lo hará junto a Stoffel Vandorne, que ya debutó en abril en Bahréin después de que los médicos de la FIA prohibieran competir al asturiano en el circuito de Shakir por las secuelas del accidente en Australia.

El piloto belga de 24 años es la última gran promesa que faltaba por llegar a la Fórmula 1. Subcampeón de la Fórmula Renault 3.5 en 2013, McLaren se hizo con sus servicios para el Programa de Jóvenes Pilotos, y Stoffel no paró de llamar a la puerta de una de las escuderías más importantes de la F1.

2015 fue su temporada. Se proclamó campeón de la GP2 en el equipo ART con una superioridad insultante. Cinco victorias, ocho podios y cinco vueltas rápidas le sirvieron para cosechar 277'5 puntos, 108 por encima de Alexander Rossi, su perseguidor en el mundial de pilotos.

Carlos Sainz quiere dar el salto en 2018

El piloto madrileño continuará en 2017 en Toro Rosso junto a Kvyat, pero ya ha dejado claro que un cuarto año en el equipo filial de Red Bull frenaría su progresión. Está convencido de que si hace un buen año, dará el salto a Red Bull en 2018, previsiblemente para ser compañero de Verstappen.

Sergio Pérez continuará por cuarto año consecutivo en Force India y se le unirá Estaban Ocon, que debutó en 2016 al volante de un Manor. El equipo Hass estará formado por Grosjean y Kevin Magnussen, mientras que Hulkenberg y Palmer se subirán al Renault.

Manor y Sauber son las escuderías que más dudas y solo Marcus Ericcson está confirmado por la escudería con sede en Suiza por tercer año consecutivo. Pascal Wehrlein suena como segundo piloto, ya que Totto Wolff paralizó las negociaciones entre las partes por si fichaba por Mercedes, algo que ya parece complicado. Esteban Gutiérrez suena para Manor junto a otro piloto aún por decidir, aunque todo hace indicar que estos asientos quedarán para el mejor postor.