ACB y FEB llegan a un principio de acuerdo sobre las condiciones de ascenso y presupuesto mínimo

Los representantes de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y los equipos españoles alcanzaron este viernes un "principio de acuerdo sobre las condiciones de ascensos, descensos y el presupuesto mínimo de los equipos".

Según informó el Consejo Superior de Deportes, tras un encuentro entre los implicados, sin la presencia de la Asociación de Baloncestistas Profesional (ABP), que "ha declinado su asistencia", y bajo la presidencia de José Ramón Lete, máximo dirigente del CSD, se validó este principio de acuerdo que pone "fin a un proceso de trabajo de más de un mes y medio" en el que se ha debatido "acerca de las soluciones que pudieran dar estabilidad y fortaleza a largo plazo al baloncesto español".

"Este documento, que recoge las condiciones de ascensos y descensos y el presupuesto mínimo de los equipos, entre otras cuestiones, será elevado el próximo lunes a la Asamblea de la ACB, que debe ratificarlo y, con posterioridad, someterlo a la consulta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)", detalló el Consejo.

El pasado 21 de junio, durante la Asamblea General Extraordinaria de la ACB, ante la posibilidad de que no se alcanzase un acuerdo que establezca requisitos económico-financieros de forma consensuada antes del 5 de julio, acordó dos nuevos criterios de acceso al no exigir la cuota de entrada y el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD), siempre y cuando no exista pronunciamiento de la Audiencia Nacional sobre las medidas cautelares respecto a la resolución de la CNMC, que en abril multó con 400.000 euros por el canon que impone a los clubes que quieren ascender, ni acuerdo con los diferentes organismos que lo sustituya.

Estas condiciones son la adquisición del 'valor de la participación', que en la temporada 2017-18 consistiría en un total de 1.939.301 euros + IVA, cantidad que sería recuperable en caso de descenso, garantizando al menos el valor aportado por los clubes en su momento de ascenso. Además, pediría un presupuesto mínimo garantizado para todos los clubes para la temporada 2017-18 de 2.300.000 euros. Este lunes, está previsto que la Asociación celebre una nueva Asamblea para debatir sobre este nuevo escenario definido este viernes.