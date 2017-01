El lituano Adas Juskevicius seguirá en el Tecnyconta Zaragoza hasta final de temporada

Etiquetas

El jugador lituano Adas Juskevicius continuará en el Tecnyconta Zaragoza hasta final de temporada al "no ejercer el club la opción de corte que tenía reservada en el contrato" que firmaron ambas partes el 10 de noviembre.

"El internacional lituano Adas Juskevicius (28 años, 1.94) seguirá hasta final de temporada en la disciplina de Tecnyconta Zaragoza, al no ejercer el club la opción de corte que tenía reservada en el contrato firmado el pasado 10 de noviembre", señala el comunicado emitido por el club.

El propio jugador reconoció que le ha "costado aceptar" que no tuviese un contrato garantizado, pero que, aunque "ha sido duro", el club ha decidido contar con él hasta el final de temporada y está "muy contento".

"Cuando no tienes un contrato garantizado no sabes qué pasará cuando se acabe. Ahora me resultará todo más fácil. Estoy contento por la continuidad y me alegra la oportunidad de seguir en el equipo. Quiero ayudar a salir de esta difícil situación -tres derrotas consecutivas-. Ahora lo que necesitamos es apretar en los entrenamientos, trabajar duro y intentar arreglarlo", agregó.

Desde su llegada, Juskevicius ha jugado siete partidos, con un promedio 7,3 puntos por encuentro en 18 minutos y unos porcentajes de acierto del 54 por ciento en tiros de dos, un 43 por ciento en triples y un 84 por cientos en tiros libres. Su mejor actuación fue ante MoraBanc Andorra, partido en el que logró 15 puntos, 3 rebotes y una valoración de 15 en 20 minutos.

Por su parte, el director técnico del conjunto maño, Salva Guardia, señaló que "en ningún momento" se habían planteado que el base no continuara porque entienden que "ha tenido ya una actuación normal en estas semanas" después de tres meses parado. "Creemos que ya ha pasado su particular pretemporada y que ahora su nivel irá a más, aunque ya ha dado muestras sobradas de su calidad e implicación con el equipo", apuntó.