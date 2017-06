Ayón: "Ya nos quitamos el sentimiento de tristeza o culpa que teníamos por la Euroliga"

Etiquetas

El jugador mexicano del Real Madrid, Gustavo Ayón, aseguró que tienen completamente olvidada la derrota en Euroliga ante el Fenerbahçe, de cara a la disputa de la final de la Liga Endesa ante Valencia Basket, admitiendo que fue "un golpe duro" para él, pero que él y sus compañeros buscan irse "con buen sabor de boca" de vacaciones, ya que han tenido más días de descanso para preparar la contienda.

"Tenía su proceso lo que viví en la Euroliga, fue un golpe duro para mí. Pero esto es así, hay que darle vuelta a la página y pensar en cosas de futuro. Tenemos por delante la final y ya pasaron varios días para quitarnos la tristeza y ese sentimiento personal de culpa que teníamos. Nos va a ayudar bastante el descanso, pero esto es mental. Sobre todo, porque es una final, siendo los últimos partidos tienes que pensar en irte con un buen sabor de boca, después de lo que tuvimos durante la temporada, con sus buenos y malos momentos. Estuvo hasta mejor no tener tanto descanso para no pensar tanto, simplemente pensar en jugar", confesó Ayón en declaraciones tras el entrenamiento del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Ya pensando en el Valencia Basket, Ayón eludió dar importancia al factor cancha que posee el club blanco y al papel de favoritos que les atribuyen los valencianos, a los que cree "muy peligrosos" a pesar de haber perdido las dos finales que han disputado en el transcurso de esta temporada.

"El año pasado también teníamos factor cancha contra el Barcelona. Hay que pensar solo en el primer partido del viernes, lo demás se irá dando poco a poco. Serán igual de peligrosos, se sientan favoritos o no. Es una final y la van a jugar con mucha intensidad. Haber perdido dos finales creo que les hace más peligrosos porque han estado a punto de ganar un título y creo que los mantiene con deseo y hambre de poder ganar una copa. Darnos ese favoritismo no nos afecta, tenemos que pensar solo que tenemos un partido más el viernes y es un paso más hacia el objetivo, que es la liga", ratificó.

Por otro lado, evitó también dar importancia a un jugador concreto de la plantilla del Valencia, argumentando que "no ayuda como equipo" el hecho de centrarse en la faceta defensiva en un único efectivo contrario.

"Nos preocupa el equipo en general, creo que hacen una buena combinación. Durante toda la temporada han estado muy bien, jugando dos finales ya y que sus jugadores hacen mucho equilibrio tanto dentro como fuera, siendo un equipo muy peligroso. Tenemos que pensar solo en lo que tenemos que hacer nosotros como equipo. Normalmente, Dubljevic es un jugador que genera muchos problemas a todos los equipos. Hizo un gran partido en Vitoria en la final de la Copa del Rey, pero creo que pensar puntualmente en un jugador, no nos ayuda como equipo", resaltó.

Haciendo balance de lo que ha sido hasta ahora la temporada para el conjunto de Pablo Laso, Ayón quiso destacar el hecho de que "mantenerse en los primeros puestos ha sido muy complicado", dada la "exigencia" que trae consigo disputar competición europea, mientras considera que se "merecen" estar en la final, a la que saldrán con la "mentalidad ganadora que caracteriza a este equipo" y sin presión alguna con respecto a lo vivido en la Euroliga.

"Son circunstancias distintas, en la Euroliga te la jugabas a un solo partido y te podía salir muy bien, como te podía salir muy mal, como nos salió. Los partidos van a ser una guerra y hay muchos ajustes y cambios durante toda la final. La liga se ha vivido hasta la última jornada, se ha definido bien el Playoff y tuvimos un partido más que los otros equipos, así que creo que merecemos estar aquí", concluyó.

CARROLL: "HE APRENDIDO A JUGAR MEJOR LOS AÑOS QUE LLEVO AQUÍ"

Por otro lado, su compañero de equipo estadounidense Jaycee Carroll, admitió que las victorias de su equipo en enfrentamientos anteriores deberían darles "confianza", pero también tienen mucho "respeto" a su rival, dado su rendimiento en los últimos años.

"Debería darnos confianza saber que les hemos ganado en partidos duros y complicados, también hemos hecho buena temporada. Deberíamos afrontarlo con confianza, pero también con mucho respeto. He visto los últimos partidos del Valencia y fueron partidos muy duros, jugando a un nivel muy alto y va a ser muy difícil ganarles si no estamos preparados nosotros. Hemos tenido que pasar por ellos en muchas semifinales. La Copa fue una final muy complicada y es otro equipo que ha empezado a estar ahí siempre", indicó.

Además, reconoció la experiencia en partidos de este calibre, siendo la sexta final consecutiva que disputa el conjunto blanco, pero que el juego físico y su "dureza" va a poner las cosas muy complicadas para el Real Madrid, que no cree que sea un fracaso para el club, el hecho de perder esta eliminatoria, aunque insistió en que no piensa en ello, "teniendo cinco partidos por delante".

"Creo que nuestros entrenadores y jugadores tienen experiencia para preparar partidos finales, ahora he visto que son muy duros y no se equivocan mucho. Jugando con Pedro Martínez, yo entiendo la dureza del equipo y el enfoque que pone en defensa, haciendo cosas bien y va a ser una guerra", apuntó.

Finalmente, coincidió con Ayón en dar relevancia al factor mental para afrontar esta última eliminatoria de la temporada, por encima de la carga de partidos y el agotamiento físico de ambos equipos e hizo balance sobre su aportación al equipo, más allá de su reconocido papel de "francotirador".

"Ellos también han tenido Europa, su competición terminó antes que la nuestra y creo que han jugado unos partidos menos, pero en una final, siendo los últimos 10 días, no pienso en las cosas físicas es algo más mental, para coger balones, rebotear hasta los últimos minutos y ser duros. Me gusta pensar que he mejorado y he aprendido a jugar mejor al baloncesto en los años que llevo aquí. Me conocen como francotirador, pero intento hacer más, defender al máximo, coger algún rebote y generar tiros por mis compañeros también", razonó.