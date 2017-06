BBVA y la NBA inauguran la nueva cancha de la playa de La Zurriola, en San Sebastián

Etiquetas

El Tour de NBA y BBVA en España, que se celebra por sexto año consecutivo, ha desembarcado este jueves en San Sebastián. En anteriores ediciones, 505.000 personas pasaron por las actividades que se llevaron a cabo en diferentes capitales españolas. Anderson Varejão, exjugador del Golden State Warriors, ha sido uno de los protagonistas de la jornada al estrenar las canastas de la rehabilitada cancha del paseo de la playa de La Zurriola.

Tras esto, el jugador se ha trasladado a la Unidad Infantil del Hospital Universitario Donostia junto con la mascota de Charlotte Hornets, Hugo de Hornet.

Durante el acto, el director Territorial Norte de BBVA, Carlos Gorria, ha destacado que "se rehabilita un espacio para que los donostiarras puedan disfrutar de su afición". "Poder colaborar en la rehabilitación de un espacio que sirva para disfrutar del juego en equipo supone una gran satisfacción para BBVA", ha añadido.

Por su lado, la gerente de Donostia Kirola, Leire Landa, ha hecho hincapié en el legado que se deja en la ciudad, ya que "la pista ha quedado estupendamente y podremos disfrutarla", a lo que ha añadido que es importante recordar que "el evento tiene también su parte solidaria".

En cuanto al pívot brasileño, Anderson Varejão, ha dicho que "esto es muy importante para la comunidad, para los niños, para todo el que le gusta el baloncesto". Además, ha recordado que cuando empezó a jugar a baloncesto lo hizo en una cancha así, al aire libre, por lo que le parece "una cosa muy bonita lo que la NBA y BBVA están haciendo".

"Me encanta participar en momentos así porque es una manera que tengo de devolver al baloncesto lo que el baloncesto me ha proporcionado", ha añadido. El jugador Anderson Varejão mide 2,11 metros y juega en posición de pívot, por lo que destaca por su buen tiro tanto interior como exterior. Tras destacar en la Liga brasileña con apenas 17 años, en el año 2001, fichó por el FC Barcelona, equipo con el que ganó la Euroliga en la temporada 2002-2003. No fue hasta 2004 cuando comenzó su andadura en la NBA.

Fue elegido en el Draft de la NBA de este año por Orlando Magic, pero el club canjeó sus derechos con los Cleveland Cavaliers, donde jugó hasta el 2016, momento en el que pasó a ser jugador de los Golden State Warriors durante un año.

TOUR DE LA NBA Y BBVA

Los donostiarras podrán estrenar desde esta tarde el nuevo espacio deportivo y los actos continuarán hasta el próximo domingo, 4 de junio, con diferentes actividades entre las que se podrá encontrar un show de mateadores. Alicante es la siguiente parada del Tour de la NBA y BBVA, donde se reformará la pista de Monte Tossal.

Además de la visita del jugador de los Dallas Mavericks, Harrison Barnes, y de la mascota del Oklahoma City Thunder, Rumble the Bison, el evento estará cargado de actividades para todas las edades.