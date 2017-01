Báez: "No soy mucho de mirar el pasado porque si haces eso te equivocas"

Etiquetas

El ala-pívot del Herbalife Gran Canaria Eulis Báez calificó como "un gran equipo" al Valencia Basket, su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey de Vitoria y al que eliminaron en esa ronda el año pasado, aunque dejó claro que fijarse en el "pasado" puede llevarles a un error.

"Es un gran equipo, ha hecho una gran primera vuelta y ha mantenido la dinámica de ser un equipo fuerte. La Copa es a vida o muerte, es solo un partido. Es un buen examen para nosotros ir a ese escenario a competir contra un gran equipo", expresó Báez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El dominicano cree que entre los dos equipos hay "respeto mutuo más que cualquier otra cosa" y prefirió no pensar en que eliminaron a los 'taronja' el año pasado en la misma ronda. "Ponerse a pensar en el pasado no es algo que te vaya a dar cosas muy positivas. Lo que toca es el presente, el trabajo que hacemos ahora. No soy mucho de mirar el pasado porque si haces eso te equivocas", advirtió.

"Es un buen examen en una cancha llena con un gran ambiente. Como dicen siempre, son cuatro días de adrenalina. Hay que pensar en lo que hará Valencia contra nosotros", añadió al respecto el ala-pívot, que consideró que los de Pedro Martínez son "un equipo sólido que mantiene la estructura de juego y con jugadores que llevan juntos desde el año pasado".

Por su parte, Juan Ramón Marrero, director de Operaciones del Herbalife Gran Canaria, reconoció el "orgullo por estar por quinto año consecutivo en la Copa". "Además, Vitoria nos trae muy buenos recuerdos: aquí pasamos por primera vez de cuartos de final y nos proclamamos campeones de la Supercopa Endesa 2016", celebró.