Balvin: "El Herbalife Gran Canaria hace un trabajo increíble con los pívots, es el lugar ideal para mí"

El pivot checo Ondrej Balvin se ha mostrado muy motivado tras su fichaje por el Herbalife Gran Canaria, equipo al que ve "muy competitivo", siempre luchando "por estar arriba" y especialmente bueno en su trabajo con los jugadores de su posición.

"En los últimos dos años siempre he estado hablando con Herbalife Gran Canaria para poder venir porque hacen muy trabajo con los jugadores de mi posición. Alen Omic terminó en Efes, Edy Tavares se fue a la NBA y ahora Anzejs Pasecniks ha sido drafteado. Creo que en líneas generales, el Herbalife Gran Canaria en mi posición siempre ha estado haciendo un buen trabajo y es un equipo que siempre lucha por los puestos de arriba y es lo que más me interesa", explicó Balvin en declaraciones al club.

El último fichaje del conjunto canario defendió que su mejor temporada fue a las órdenes de Luis Casimiro en Sevilla, y que el técnico ha sido clave en su llegada a las islas. "Él me dio confianza y para mí eso era lo más importante. Siempre necesito confiar en el entrenador y eso me lo enseñó él. Tiene confianza en mí y que puedo jugar con él, me ha dicho las cosas que quiere de mí claramente, siempre trabajando en cosas básicas, pero para mejorar y creo que al final me fue bien con él", puntualizó.

Según el checo, la plantilla de su nuevo equipo será "muy interesante", con "muy buenos anotadores" y con "muy buen juego en equipo". "Tenemos jugadores con experiencia, como Albert Oliver y jugadores jóvenes. Un equipo muy bien equilibrado. Todavía faltan por fichar algunos jugadores, pero en general creo que podemos ser un poquito mejores que el año pasado", apuntilló.

Preguntado por los objetivos para la nueva temporada, Balvin explicó que se quiere "establecer como jugador importante" y, a nivel colectivo, "llegar lo más lejos posible" tanto en Supercopa, Copa del Rey, Liga Endesa y Eurocup. "Ahora que jugamos dos copas importantes en casa, me gustaría llegar lo más lejos posible. Primero la Supercopa, donde sabemos que va a ser muy difícil defender el título, pero tenemos a la afición en casa. Después la Copa del Rey, que es una competición increíble con el ambiente y la afición. Toda la ciudad vive con ello. Tenemos que llegar lo mejor posible. En la Liga Endesa el objetivo es entrar en Playoff y en la Eurocup, somos uno de los favoritos", concluyó

Balvin, internacional con la República Checa, llegó al Herbalife Gran Canaria a principios de julio procedente del Bayern de Munich a pesar de haber jugado la temporada pasada en el Estudiantes en calidad de cedido; con los madrileños estuvo ocho partidos de Liga Endesa, promediando 6,8 puntos y 6,6 rebotes.