Bartzokas y la planificación: "No quiero criticar, quizá al final tenga más cosas a decir"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha señalado este miércoles que se limita a "ejecutar" el plan del club, que consistía en desarrollar talento joven, y preguntado sobre la planificación de la plantilla y el llegar a los 'play-offs' con apenas dos pívots, ha señalado que "ahora" no puede hablar, pero que a final temporada puede tener "más cosas a decir" al respecto.

"El club me pidió desarrollar jugadores jóvenes, y yo estoy aquí para ejecutar ese plan. Si me preguntas sobre la planificación, ahora no. Quizá a final de temporada tenga más cosas que decir. Unicaja o Baskonia están fichando jugadores para el 'play-off', pero no quiero criticar a nadie, soy parte del club y estoy para cumplir con el plan del club", señaló en rueda de prensa.

Bartzokas, preguntado por ese hecho de contar con Ante Tomic y Moussa Diagné para el 'play-off' en la pintura, tras la marcha por lesión de Vitor Faverani y Shane Lawal, inédito esta campaña, comentó: "En parte es la esencia de nuestro equipo esta temporada".

"La idea era tener un pívot ágil como Tomic y otro pívot fuerte, la respuesta del club fue Dorsey. Pero estuvo meses fuera y nunca volvió en sus mejores condiciones atléticas. Decidimos traer a Moussa como tercer pívot para que aportara energía con su motivación", señaló al respecto.

Pese a estar "muy contento" porque Diagné ha cumplido con lo esperado, cree que no es una situación ideal. "Ha aportado espíritu de lucha. Claro que es difícil porque es muy joven y está en su primer Playoff, pero ahora mismo, tras los problemas con Faverani, Moussa es nuestra segunda opción. Tenemos muchas cosas buenas de él, pero no tiene experiencia. Necesita tiempo para jugar a este nivel", expresó el técnico.