Bartzokas: "Nuestro problema es mental, ganar es obligatorio"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha asegurado este miércoles en la previa del segundo partido de cuartos de final del 'Play-off' de la Liga Endesa que es "obligatorio" ganar, tras la dura derrota en el estreno en La Fonteta (83-61), y confesó que el problema del equipo es, sobre todo, mental.

"Jugamos el primer partido de Playoff en el Palau y espero que no sea el último. Debemos demostrar que queremos continuar y jugar mucho mejor que en el partido anterior. Necesitamos mejora y progreso en todos los aspectos, y mostrar deseo de continuar en el Playoff. Hay que ganar, es obligatorio", aseguró en rueda de prensa, mientras se ha mostrado resignado por el hecho de no poder haber fichado a un pívot.

Bartzokas señaló al aspecto mental como la clave de la derrota en Valencia y a la par la clave para ganar este jueves. "No creo que nuestro problema sea la condición física, sino el aspecto mental y el espíritu de lucha que debemos mostrar. Algunos de nuestros jugadores clave están cansados, para ellos y para nuestro equipo es importante que todos contribuyan en ataque y defensa", señaló.

Ante las bajas de Juan Carlos Navarro y Justin Doellman, más la de Pau Ribas, el panorama se le complicará más si Brad Oleson no llega al segundo partido. "Brad no ha entrenado todavía después del golpe del sábado. Todos los jugadores deben contribuir y son importantes, sobre todo Oleson", destacó.

Esté o no esté el de Alaska, necesita y exigirá a sus jugadores que den el máximo. "Algunos de nuestros jugadores jugaron por debajo de su nivel en Valencia. Por eso necesitamos la aportación de todos en ataque y defensa. Hace falta ver al Ante Tomic o Tyrese Rice real, de todos los jugadores clave y expertos que tenemos, porque algunos juegan su primer Playoff", matizó.

"Necesitamos que luchen por rebotes, por balones, porque Valencia juega con mucho contacto, al límite de la falta. Necesitamos mostrar mejora en muchos aspectos del juego. No será fácil, es importante mostrar que mentalmente no estamos cansados pese a las muchas dificultades que hemos tenido", se expresó.

Y es que en Valencia cree que se demostró que su equipo no saltó a la pista bien preparado. "Vimos que no estábamos listos mentalmente, al principio nos vimos superados por el físico de Valencia. Podemos hacer algún retoque táctico, pero lo que intentamos hacer es apoyar a nuestros jugadores, explicar la importancia de ganar este partido, y no pensar en las semifinales, sólo en este partido. Les ganamos en el Palau en la Fase Regular y sabemos que podemos ganar", avisó.

"El ambiente en el Palau debe ser positivo para los jugadores, es muy importante. El equipo ha tenido buenos partidos durante la temporada, otro malos, aunque nunca hemos jugado en pack como un equipo. Espero un Palau caliente, no importa la gente sino que los que vengan apoyen a todos los jugadores. No lo exijo, pero creo que la manera de ganar es luchar todos juntos por el partido", manifestó.