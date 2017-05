EL CD ILUNION LOGRA EL TRIPLETE EN ALBACETE

Etiquetas

- Ganó por 11 puntos al AMIB Albacete BSR. El CD ILUNION, actual líder europeo de baloncesto en silla de ruedas, ha obtenido por segundo año consecutivo el triplete, al vencer en la Final Four de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas, Trofeo Fundación ONCE, al AMIAB Albacete BSR por once puntos después de un apretado partido. El equipo de Jose Manuel Artacho ya había conquistado esta temporada la Copa del Rey -en el mes de febrero en Oviedo- y la Champions Cup europea, hace dos semanas en la localidad tinerfeña de Adeje.Los madrileños vencieron en la semifinal a los gallegos del Club Amfiv, mientras que los anfitriones superaron al equipo vasco del Bidaideak Bilbao BSR. Actualmente ocupa el CD ILUNION ocupa primer puesto del ranking europeo de clubes y en sus vitrinas cuenta con 16 Ligas, 16 Copas del Rey y 3 Champions Cup.CRÓNICAArtacho ponía en pista para iniciar el partido a Sara Revuelta, Bywater, Latham y los hermanos Zarzuela. El entrenador del campeón de Europa apostaba por cuatro hombre altos más la lucha de la jugadora madrileña, fórmula que le había dado muy buenos resultados en partidos trascendentales esta temporada.El equipo de la capital entraba frío al partido, todo lo contrario que su rival, que en un arrollador inicio se ponía con un 2-11 a su favor, gracias al acierto de Highcock. Artacho paraba el partido para reajustar la defensa y enchufar a los suyos. El tiempo muerto daba sus frutos y el ILUNION poco a poco entraba en el partido. Los manchegos ya no circulaban el balón con facilidad y su porcentaje en el tiro bajaba considerablemente. 16-16 al final del cuarto, máxima igualdad sobre la pista y en el marcador.En el segundo cuarto el CD ILUNION salía con la lección aprendida. Bywater anotaba un triple a los 10 segundos, y dos canastas seguidas de Latham ponían 7 puntos arriba a los madrileños (23-16). Los de Artacho defendían arriba cerrando bien la zona para impedir tiros fáciles de los de Albacete. Una canasta de Pintxo Ortega ponía la máxima en el marcador (32-22) y Abraham Carrión que pedía tiempo muerto para que no se les fuese el partido. En el equipo madrileño iba a brillar un jugador por encima del resto. Tras varios partidos irregulares, Bill Latham iba a echarse equipo a sus espaldas. 15 puntos en este cuarto mantenían a los suyos con ventaja en el marcador al final de segundo periodo (38-31).El tercer cuarto iba a ser una demostración del gran equipo que tiene el Amiab. Capitaneados por una gran Highcock (38 puntos al final del partido), iba a exigir a los madrileños al máximo. Mediado el cuarto, Pablo Zarzuela ponía la máxima en el marcador (48-37), pero los albaceteños no se darían por vencidos tan pronto. Unos últimos minutos de gran acierto les iba a acerca a tan solo un punto con un cuarto por jugar (56-55). Los amarillos empezaban a acusar el cansancio de alguno de sus jugadores con muchos minutos acumulados.El partido prácticamente empezaba de cero, pero tan solo quedaban 10 minutos por jugarse. Si en el segundo cuarto el protagonista había sido Bill Latham, ahora iba a ser Bywater el que fuese totalmente decisivo en el partido. A cada triple de Highcock, respondía el inglés con otro. Un cuarto de la estrella amarilla para enmarcar; 14 puntos con 4 triples. Al Amiab le faltó frescura y precisión en los momentos importantes y el ILUNION tiró de experiencia para mantener el marcador a su favor hasta el final. El máximo anotador del partido fue el jugador del Amiab Albacete Highcock con 38 puntos.Los jugadores del CD ILUNION, Pablo Zarzuela y Terry Bywater entraron dentro del quinteto ideal de la Final Four.GALA FINALAl concluir la Final Four se celebró la Gala de Final de Temporada de la División de Honor en el Hotel Beatriz & Spa de Albacete, donde se entregaron varios reconocimientos concedidos por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) previa consulta a los clubes.Los galardonados fueron los siguientes:- Mejor jugador nacional: Asier García (Bidaideak Bilbao BSR).- Mejor jugador extranjero: Joshua Turek (Bidaideak Bilbao BSR).- Mejor jugadora nacional: Vicky Pérez (ILUNION).- Mejor jugador sub-22: Manu Lorenzo (Amfiv).- Máximo anotador: Joshua Turek.- Máximo reboteador: Lee Manning (BSR AMIAB Albacete).- Máximo asistente: Asier García.- Mejor equipo revelación: Amfiv.- Mejor entrenador: César Iglesias (Amfiv).- Mejor afición: Bidaideak Bilbao BSR.- Mejor árbitro: Javier Verde.- Mejor patrocinador de club: Fundación Grupo Norte.