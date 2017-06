Carroll: "Ellos no deben tener más hambre por este título"

Etiquetas

El escolta del Real Madrid Jaycee Carroll recalcó que el Valencia Basket no puede tener "más hambre" que ellos para ganar la Liga Endesa y demandó "hacer mejor muchas cosas" para poder ganar al menos uno de los dos partidos que jugarán en La Fonteta.

"Espero que no sea así, yo personalmente no tengo muchas Ligas. Tengo algunas pero muchas no tengo. Hay otros aquí que no tienen ninguna en la Liga Endesa, ellos no deberían tener más hambre por este título", expresó Carroll ante los medios.

El escolta pidió salir "preparados". "Vamos a ver algún vídeo hoy y preparar nuestro plan de partido. Al final hay muchas cosas que podemos hacer mejor y tenemos que hacerlas", admitió, reconociendo que en el segundo partido salieron "flojos, esperando a ver qué pasa y eso es algo físico". "Lo podemos hacer mejor y yo creo que será así", subrayó. "Suena tonto, pero los primeros minutos son igual de importantes que los últimos. Cada minuto vale", agregó posteriormente.

Por ello, deberán "poner más atención en los detalles, empezar con más esfuerzo y más dureza"." Tenemos que volver a ser un equipo que comparte el balón, que reparte muchas asistencias", advirtió el tirador madridista.

"No hay muchas opciones, tenemos que ir a Valencia para ganar al menos uno, así que vamos a pensar en el miércoles y esperamos sacarlo. Tenemos que ir allí a tope", prosiguió Carroll.

El estadounidense espera que les sirva lo que les pasó contra el Darussafaka en los cuartos de la Euroliga tras perder el 'factor cancha' y ganar los dos choques de Estambul. "Ganamos el primero, en el segundo jugamos fatal y perdimos. Ahora tenemos que remontar, entender el trabajo que tenemos el miércoles y centrarnos solo en ese partido, sabiendo que cada minuto, cada jugada puede ser la diferencia entre ganar o perder", sentenció.