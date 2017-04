(Crónica) Benteke se venga del Liverpool (1-2) y el United derrumba al Burnley (0-2)

Etiquetas

Christian Benteke y la 'ley del ex' se han vengado del Liverpool (1-2) al remontar con un doblete la diana inicial de Coutinho (1-2) y el Manchester United ha derrumbado al Burnley (0-2) para ampliar su imbatibilidad en competición doméstica, en compromisos de la trigésima cuarta jornada de la Premier League.

Y eso que una auténtica obra de arte del brasileño Philippe Coutinho, en forma de libre directo, sirvió a los 'reds' para ponerse por delante en el marcador mediada la primera mitad pese a haber disparado sólo una vez entre los tres palos. Cuando todo parecía destinado a la victoria momentánea al descanso, el ex del Liverpool Christian Benteke cazó la asistencia de Yohan Cabaye para equilibrar el duelo.

El 1-1 acomodó al 'matagigantes' -seis victorias, un empate y una derrota en sus últimos ocho partidos-. Los 'Eagles' se asentaron en su propio terreno de juego y les salió bien, aunque el Liverpool tomó el control sin demasiada lucidez de tres cuartos de campo en delante. Con este escenario, Cabaye estuvo muy cerca de penalizar al cuadro dirigido por Jürgen Klopp en una jugada a balón parado.

Pero el que no perdonó, una vez más, fue Benteke. La ley del ex y el balón parado. Esa fue la fórmula para someter al Liverpool, a base de arreones y poderío aéreo, donde el congoleño eludió la marca Emre Can y se anticipó a Dejan Lovren en un testarazo a la desesperada. No pudo arreglarlo un Liverpool que acaba la jornada con sólo dos puntos sobre el Manchester City, cuarto, que tiene dos partidos menos.

Mientras, el Manchester United hizo los deberes en su visita al Burnley (0-2) para seguir -con 63 puntos- a la caza de sus vecinos del City y ya son seis los meses que enlaza el conjunto 'red devil' sin perder en competición doméstica -la última derrota fue en Stamford Bridge el 23 de octubre de 2016 (2-0)-.

Los hombres de José Mourinho, que tumbaron al líder Chelsea la pasada jornada con una gran actuación de Ander Herrera -asistió y marcó-, cumplieron con su cometido en los primeros 45 minutos. Contribuyó un inspirado Anthony Martial que, con Ibrahimovic seriamente lesionado, debe dar un paso adelante, como así lo hizo, al igual que un Wayne Rooney de regreso al once.

Además, Ander Herrera volvió a aparecer para darle un pase interior definitivo y Rooney se aprovechó de la internada del galo para situar el 0-2 definitivo. El Burnley, que dejó malas sensaciones y evidenció su escasa productividad ofensiva con sus cero disparos a la portería de David de Gea, está a cinco puntos del descenso.

--RESULTADOS.

-Sábado.

Bournemouth - Middlesbrough 4-0.

Hull City - Watford 2-0.

Swansea City - Stoke City 2-0.

West Ham - Everton 0-0.

-Domingo.

Burnley - Manchester United 0-2.

Liverpool - Crystal Palace 1-2.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC Pts.

1. Chelsea 32 24 3 5 65 27 75.

2. Tottenham Hotspur 32 21 8 3 68 22 71.

3. Liverpool 34 19 9 6 70 42 66.

4. Manchester City 32 19 7 6 63 35 64.

5. Manchester United 32 17 12 3 50 24 63.

6. Everton 34 16 10 8 60 37 58.

7. Arsenal 31 17 6 8 63 40 57.

8. West Bromwich Albion 33 12 8 13 39 42 44.

9. Southampton 31 11 7 13 37 40 40.

10. Watford 33 11 7 15 37 54 40.

11. Stoke City 34 10 9 15 37 50 39.

12. Crystal Palace 33 11 5 17 46 53 38.

13. Bournemouth 34 10 8 16 49 63 38.

14. West Ham United 34 10 8 16 44 59 38.

15. Leicester City 32 10 7 15 41 53 37.

16. Burnley 34 10 6 18 33 49 36.

17. Hull City 34 9 6 19 36 67 33.

18. Swansea City 34 9 4 21 39 68 31.

19. Middlesbrough 33 4 12 17 23 43 24.

20. Sunderland 32 5 6 21 26 58 21.