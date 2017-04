Crónica del FC Barcelona Lassa - Unicaja de Málaga, 89-70

Etiquetas

El Barça cuaja su mejor partido de la temporada para noquear al Unicaja Los blaugranas demostraron su potencial ante un equipo visitante que solo aguantó los primeros 9 minutos de encuentro

El Barça cuaja su mejor partido de la temporada para noquear al Unicaja

Los blaugranas demostraron su potencial ante un equipo visitante que solo aguantó los primeros 9 minutos de encuentro

El FC Barcelona Lassa volvió a la senda del triunfo a costa de un Unicaja de Málaga cansado que solo aguantó nueve minutos de juego para verse luego desbordado por el potencial ofensivo de los locales, que se llevaron el partido con contundencia (89-70), en un choque correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana.

Los de Giorgios Bartzokas se reencontraron con la victoria tras haber caído en la pasada jornada en La Fonteta valenciana, dejando muy tocadas sus opciones por entrar al 'Top 4' de la ACB. Los culés fueron sólidos en defensa y cuajaron grandes ataques gracias a la dupla entre Tyrece Rice y Ante Tomic, que fue el máximo anotador del partido con 20 puntos y 32 créditos de valoración.

El Unicaja se mantuvo en el partido hasta el final del primer cuarto, cuando un parcial de 8-0 les dejó tocados. Desde ese momento, remaron siempre a contracorriente y no fueron capaces de encontrar su habitual juego, a pesar de su gran porcentaje de acierto desde la línea de tres (48%). Pero nada pudo hacer ante un Barça renacido, que amarró un triunfo vital en sus aspiraciones de cabeza de serie y que dio una imagen de peligro que no se le había visto antes esta temporada.

Tras unos primeros minutos con un claro intercambio de golpes en el que se vieron hasta siete triples (11-12 en el minuto 3), el Barcelona comenzó a imponer su dominio para marcharse ocho puntos arriba al final del primer cuarto (28-20). Un enfadado Joan Plaza se quejaba de la poca intensidad defensiva de su equipo en uno de los tiempos muertos, exigiéndole dureza a sus pupilos. Un parcial de 9-0 en el último minuto hizo comandar a los de Bartzokas, con un Rice en estado de gracia con sus 13 puntos en los primeros 10 minutos.

En el segundo periodo, el Málaga mantuvo el mismo nivel que demostró en los últimos compases del cuarto anterior. Con una defensa endeble y mucha menor precisión en ataque, los visitantes se fueron marchando en el marcador ante la calidad y la visión de juego mostrada por la dupla Rice-Tomic, autores de 27 puntos en 20 minutos. Ante esta situación, Plaza trató de cambiar la dinámica sacrificando a Alen Omic para meter al parqué a más jugadores bajos, pero no le salió bien la jugada por Tomic siguió haciendo de las suyas. Al descanso, el Barça ya comandaba con 14 puntos de diferencia: 49-35.

Tras el paso por los vestuarios, el Málaga no reaccionó y siguió dejando atacar a los locales a su antojo. Tras dos parciales de 8-0 en diferentes momentos del periodo, los de Bartzokas lograron una diferencia de 21 puntos que solo tuvieron que gestionar durante el resto del partido. Sobre todo porque el Málaga no era capaz de cambiar su dinámica de baja anotación, con un Kyle Fogg que no consiguió anotar en jugada hasta los últimos minutos del tercer cuarto, y cuya participación discreta se notó.

En la última batalla del partido, el Málaga solo trató de maquillar un resultado que, al menos, les permitiera seguir manteniendo el 'basket average' en la clasificación regular. Sin embargo, el campeón de la Eurocup siguió cometiendo muchos errores en sus ataques, llegando a perder la friolera de 17 balones a lo largo del encuentro. Justo en ese momento, otra desgracia se acumuló para el equipo de la Costa del Sol ya que Nedovic, uno de sus grandes nombres, se tuvo que marchar al banquillo con molestias en su tobillo derecho.

Pero el Palau Blaugrana ya celebraba la victoria, importantísima para seguir persiguiendo los objetivos de la temporada. Tras una temporada irregular, los de Bartzokas consiguieron la victoria por un 89-70 que vino a mostrar cuál era el verdadero potencial de un conjunto que ha sufrido a lo largo del curso. Tras la victoria, los de Barzokas se colocan en quinta posición con 19 triunfos y 9 derrotas, los mismos que Baskonia e Iberostar Tenerife, que jugarán el 4 de mayo. Los andaluces, por su parte, se apean a la séptima posición, con 17 victorias y 10 derrotas y dos partidos más que sus rivales por disputar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA LASSA , 89 - UNICAJA DE MÁLAGA, 70. (49-35 al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA LASSA: Rice (17), Oleson (3), Perperoglou (2), Claver (5), Ante Tomic (20) --quinteto inicial--; Vezenkov (7), Eriksson (7), Diagné (2), Koponen (11), Doellman (6), Juan Carlos Navarro (5) y Renfroe (4).

UNICAJA DE MÁLAGA: Díaz (6), Nedovic (8), Waczynski (-), Brooks (11) y Alen Omic (8) --quinteto inicial--; Kyle Fogg (11), Dani Díez (2), Lafayette, Smith (11), Suárez (7) y Musli (6).

--PARCIALES: 28-20, 21-15, 20-17, 20-18.

--ÁRBITROS: Martín Bertrán, Bultó y Caballero. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana ante 3.117 espectadores.