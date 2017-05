(Crónica) ICL Manresa gana a Tecnyconta Zaragoza y da vida al Real Betis Energía Plus

Etiquetas

El Real Betis Energía Plus se mantiene con vida en la Liga Endesa y se jugará sus opciones de salvación en la última jornada después de ganar con claridad (76-59) al MoraBanc Andorra y recibir la ayuda en un partido loco del ICL Manresa, que batió al Tecnyconta Zaragoza en la prórroga por 94-91.

De este modo, a falta de la jornada del próximo fin de semana, los dos equipos están empatados y se lo jugarán todo a una carta, los béticos, a domicilio ante el Unicaja, que se juega su posición en los 'play-offs', y en casa ante el Movistar Estudiantes, que llega con todo hecho, el conjunto aragonés que dejó escapar la salvación de forma increíble.

El Real Betis Energía cumplió su parte para seguir con opciones tras arrollar al MoraBanc Andorra en el Municipal de San Pablo por un claro 76-59, en un partido sin demasiada historia y que clasificó para las eliminatorias por el título a los de Joan Peñarroya pese a la derrota, tras la victoria del Baskonia ante el RETAbet Bilbao Basket.

Tras una primera parte igualada y marcada por el desacierto ofensivo (29-29), los de Alejandro Martínez firmaron un tercer cuarto demoledor, saldado con un 21-7 que les dio una ventaja ya casi definitiva. La victoria nunca se vio inquietada y el equipo sevillano se quedó a esperar lo que sucediese en el Nou Congost.

En el pabellón manresano, el Real Betis necesitaba el triunfo del colista ante el Tecnyconta Zaragoza y las cosas empezaron bien con un gran primer cuarto de los locales que les dio una gran ventaja inicial (26-16). Pero los visitantes recuperaron su intensidad y fueron poco a poco equilibrando las cosas hasta ponerse por delante antes del cuarto final tras un parcial en el tercero de 10-21.

El triunfo lo tuvieron en sus manos los de Luis Guil que en un final tenso vieron como un triple de Stevan Jelovac les ponía 78-81 a falta de seis segundos. Sin embargo el jugador se encaró con el público tras su acierto y le pitaron una técnica que permitió a los locales empatar con un tiro libre de Pere Tomàs y un canasta de dos de Machado. Los de Ibon Navarro fueron superiores en el tiempo extra y se quedaron con su quinta victoria.

Por su parte, el Valencia Basket se afianzó en la segunda plaza después de batir con más facilidad de la esperada por 68-87 al Movistar Estudiantes, y ahora esperará que el Real Madrid no gane este jueves al Divina Seguros Joventut para seguir aspirando al primer puesto.

El conjunto 'taronja' supo controlar de inicio el partido gracias a su defensa sobre Edwin Jackson, que no estuvo a su nivel habitual pese a sus 17 puntos (5/13 en tiro) y a un parcial de 4-23 que rompió el choque entre el primer y el segundo cuarto (19-32).

De todos modos, el 'Estu' no se descompuso y supo reaccionar para meterse de nuevo en el encuentro antes del descanso (35-42) y aguantó en la reanudación para seguir con opciones de cara los diez últimos minutos (57-63). Ahí, aceleró el equipo de Pedro Martínez en defensa para dejar en once puntos a los de Salva Maldonado y no pasar apuros. Dubljevic lideró a los visitantes con 16 puntos y 8 rebotes.

BASKONIA SE LLEVA EL DERBI Y DEJA SIN OPCIONES AL RETABET

Tercero, a falta de que juegue el FC Barcelona Lassa ante el Iberostar Tenerife y a un triunfo del Valencia Basket se posicionó el Baskonia, que llevó el derbi vasco al derrotar en Miribilla por 64-75 al RETAbet Bilbao Basket, al que dejó sin opciones ya de 'play-offs'.

Los 'Hombres de Negro' necesitaban sí o sí la victoria y lo intentaron, pero su falta de acierto ofensivo les terminó por condenar, sobre todo desde la línea de tres (2/15). Ambos firmaron un pobre segundo cuarto (8-12), que favoreció a los locales que lograron tener opciones hasta el último cuarto (49-52), donde un parcial de 0-8 visitante terminó por decantar la balanza hacia su lado.

También en la pelea por las plazas altas se mantiene el Unicaja, que ganó en Murcia con trabajo por 88-95 al UCAM y se situó en el grupo de equipos con 21 triunfos que aspiran aún a tener 'factor cancha' en la primera ronda de los 'play-offs'.

Fue un choque muy disputado que se decidió en el cuarto final. Llompart puso el 71-72, pero entonces los de Joan Plaza endosaron a los locales un parcial de 1-10 que les permitió abrir una brecha lo suficientemente cómoda para no tener problemas pese a que Vitor Benite (25 puntos) puso cerca a los suyos en los segundos finales. Nedovic, 24 puntos y 29 de valoración, lideró a los campeones de la Eurocup con 24 puntos junto a Jamar Smith (20).

Además, el Rio Natura Monbus Obradoiro, ya salvado, se impuso por 63-75 en el Fernando Martín al Montakit Fuenlabrada para sumar su undécima victoria en un encuentro sin demasiada historia y donde los visitantes impusieron su mejor defensa

--RESULTADOS DE LA JORNADA 33.

-Miércoles.

MONTAKIT FUENLABRADA - RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO 63-75.

MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CLUB 68-87.

UCAM MURCIA CB - UNICAJA 88-95.

RETABET BILBAO BASKET - BASKONIA 64-75.

ICL MANRESA - TECNYCONTA ZARAGOZA 94-91.

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MORABANC ANDORRA 76-59.

-Jueves.

FC BARCELONA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE 19:30.

PEREZ PIZARRO - BULTO - SACRISTAN.

REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT 21:30.

PERUGA - OYON - ZAMORANO.