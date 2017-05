Crónica del Real Madrid - MoraBanc Andorra, 107-76

Etiquetas

El Madrid destierra las dudas ante un desacertado Andorra Los de Laso ponen el 1-0 en cuartos con una victoria sanadora tras Estambul

El Madrid destierra las dudas ante un desacertado Andorra

Los de Laso ponen el 1-0 en cuartos con una victoria sanadora tras Estambul

El Real Madrid puso el 1-0 en el Playoff de cuartos de final de la Liga Endesa ante el MoraBanc Andorra con una victoria (107-76) este miércoles en el estreno de la serie en el WiZink Center, donde el conjunto blanco fue de menos a más hasta desterrar las dudas sembradas por la mala actuación en la 'Final Four' europea.

Los de Pablo Laso amasaron una renta de 18 puntos al inicio del segundo cuarto (39-21) que ayudó sin duda a soltar lastre. Tras la eliminación en semifinales de la Euroliga ante el Fenerbahce fueron muchas las cabezas que comenzaron aún en Estambul. La falta de confianza en los locales rivalizó con la falta de acierto visitante.

El conjunto del Principado no fue el de los tres precedentes entre ambos esta temporada, tres duelos de infarto que se llevó el cuadro madrileño en tres prórrogas, y el Madrid se lamió las heridas poco a poco. Pese a no gozar de un lleno a reventar, el Palacio insufló ánimo a sus jugadores más necesitados. Tocados de la 'Final Four' llegaron especialmente Gustavo Ayón, Anthony Randolph e incluso el 'MVP' y líder Sergio Llull.

El mejor jugador del año también en la Liga Endesa se dedicó a repartir juego, ocho asistencias en la primera parte, pero las dudas también turbaron su puntería. Un desastroso minuto de Antetokounmpo en el segundo cuarto regaló el colchón a un Madrid que se encontró con un rival más amable de lo esperado, incluso en una segunda mitad sin apenas historia con el Madrid entrando al último cuarto con un 81-56.

Con media entrada en el momento de inicio y el golpe reciente de Euroliga fueron Taylor y Maciulis los que tiraron del carro. El primero con una sucesión de tres entradas a canastas y el segundo, omnipresente (14-10). Encomendados a Shermadini, los andorranos comenzaron a estancarse mientras Laso encontraba soluciones metiendo a todo su plantel en faena.

Le costó al Madrid, las críticas de Estambul parecían haber hecho mella, pero el campeón de liga esquivó las dudas para recuperar identidad. A todo ello ayudó el 3+1 de Carroll en la reanudación del segundo cuarto, con falta de Antetokounmpo, y la pérdida y los pasos posteriores del pívot visitante.

Con 18 arriba fue todo más fácil. El Madrid pudo volver a mostrar lo de todo el año, con el paréntesis de ese aciago fin de semana en la capital turca. Laso volvió a presumir de su fondo de armario, Nocioni y Hunter sumaron y Doncic se quitó parte de la losa de su primera 'Final Four'. Le tocó apretar en defensa a los de Joan Peñarroya, lo que les valió para maquillar al descanso pero no para cambiar el guion del partido (52-38).

El chip blanco ya estaba centrado en la tercera liga consecutiva. Con cada palmada en la espalda y choque de manos del primer tiempo, con cada piña sobre el parqué, al calor del hogar, el Madrid cambió su cara y se rehizo con holgura. Randolph anotó sus 14 puntos en el tercer cuarto y el MoraBanc tiró la toalla impotente (81-56).

Hiperactivo Peñarroya en el inicio, el técnico visitante fue el primero en bajar su ímpetu en el banquillo pensando ya en el segundo asalto este viernes. Laso dio más minutos a un Nocioni dolido por su descarte en Estambul, a Doncic, y premió también a Carroll y Hunter, dando de paso descanso a sus más habituales para el segundo capítulo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 107 - MORABANC ANDORRA, 76. (52-38, al descanso).

--EQUIPOS:

REAL MADRID: Llull (9), Taylor (6), Maciulis (8), Randolph (14) y Ayón --cinco inicial--; Carroll (16), Doncic (4), Rudy Fernández (8), Nocioni (9), Hunter (13) y Reyes (12).

MORABANC ANDORRA: Albicy (3), Jelínek (7), Walker (-), Antetokounmpo (16) y Shermadini (21) --cinco inicial--; Schreiner (-), Stevic (14), Navarro (3), Colom (7), Czerapowicz (5) y Maric (-).

--PARCIALES: 25-19, 27-19, 29-18 y 26-20.

--ÁRBITROS: Pérez Pérez, Perea y Sánchez Mohedas. Eliminado por faltas personales Stevic en el MoraBanc.

--PABELLÓN: WiZink Center, 8.076 espectadores.