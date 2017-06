Cruz: "Respetamos a todo el mundo, pero no tememos a nadie"

Etiquetas

La internacional española de baloncesto Anna Cruz tiene claro que son "muy ambiciosas" y que "siempre" quieren ganar, pero advirtió que "no es bueno presionarse" de cara al Eurobasket 2017 que da comienzo este viernes, dejando claro que respetan "a todo el mundo" pero sin temer a nadie.

"Nosotras somos muy ambiciosas y siempre queremos ganar, pero tampoco es bueno presionarse ni pensar demasiado en un objetivo. Simplemente hay que hacer bien el trabajo, dejarlo todo en la pista en cada partido y yo creo que, si estamos bien y hacemos bien el trabajo, ojalá podamos estar en el podio", expresó Cruz a Europa Press antes de partir hacia el torneo.

Analizando a sus posibles competidoras por el cetro continental, Cruz expresó que "hay selecciones que vienen de 'tapadas' y que no son muy conocidas, como Ucrania, o la propia República Checa, que juega en casa". "Hay muchos equipos que han nacionalizado jugadoras, así que aparte de grandes selecciones como Francia y Serbia, que todo el mundo las conoce, va a haber muchas sorpresas. Rusia otra vez vuelve a estar bien, por lo que será un campeonato complicado", afirmó.

Por otra parte, la escolta del Dynamo Kursk ruso confesó que ellas no piensan en si son o no favoritas. "Simplemente trabajamos día a día para llegar en el mejor estado posible al campeonato y luego que la competición nos ponga donde nos merezcamos. Respetamos a todo el mundo, pero no tememos a nadie", expresó.

"HEMOS IDO DE MENOS A MÁS DURANTE ESTA PREPARACIÓN"

Las de Lucas Mondelo sólo han perdido en su último amistoso, ante la potente Francia, y eso hace que "anímicamente" lleguen "bien" al Eurobasket. "A todas nos encanta estar aquí. Nos gusta competir, venir con la selección, trabajar y nos lo pasamos bien", confesó Cruz, que cree que han ido "creciendo a lo largo de esta preparación".

La jugadora barcelonesa se proclamó campeona de la Euroliga esta temporada con el Dynamo Kursk, un equipo que entrena el propio Lucas Mondelo. "Aunque he jugado la Euroliga, he tenido descanso suficiente como para llegar bien aquí. Llevamos concentradas desde el 12, así que ya estamos con ganas de jugar y de que empiece el campeonato", concluyó.