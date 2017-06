Dubljevic: "Ganar un título con el Valencia es más que ganar 10 con cualquier otro equipo"

Etiquetas

El jugador del Valencia Basket Bojan Dubljevic afirmó que "conseguir un trofeo con el Valencia es más que ganar 10 títulos con cualquier otro equipo", y lo hizo a falta de un día para que su equipo dispute el cuarto partido de la final de la Liga Endesa ante el Real Madrid, en el que, de conseguir la victoria, los de Pedro Martínez se alzarían con el título.

"Para mí, ganar un título con el Valencia Basket es mucho, más que 10 títulos con cualquier otro equipo. Pero no es solo mi sueño, es sueño de todo Valencia ganar la Liga Endesa y ahora tenemos la oportunidad para ello", dijo en rueda de prensa este miércoles.

"Sabemos que tenemos una gran oportunidad. El cuarto partido es en nuestra casa y estamos preparados", expresó en montenegrino, que está teniendo una actuación muy destacada en esta final, especialmente en el segundo y tercer partido, que terminaron con victoria valencianista y donde sumó 20 y 14 puntos, respectivamente.

La serie está ahora mismo 2-1 a favor del conjunto 'taronja', por lo que una victoria este viernes les haría campeones. "Esperamos la reacción del Real Madrid, ya que es un equipo con gran carácter, pero jugamos en casa y un partido puede cambiar nuestra historia", dijo.

"Es un partido muy importante para el Real Madrid pero para nosotros también lo es. En nuestra casa y con nuestros aficionados creo que podemos ganar. Esperamos que el Real Madrid haga todo lo posible para ganar el partido, pero estamos preparados para eso", concluyó.

"GANAR TRES VECES SEGUIDAS AL MADRID SERÍA ÉPICO"

Por su parte, su compañero de equipo el balear Joan Sastre expresó que "ganar tres veces seguidas" al Real Madrid "sería épico", pero añadió que "aún no hay que celebrar nada ni estar eufóricos" porque todavía no han ganado "nada".

"Aún no hay que celebrar nada ni estar eufóricos, porque todavía no hemos ganado nada. Nos toca un partido que será complicadísimo. Ganar tres veces seguidas sería épico, pero vamos a trabajar para ello, sabiendo de la dificultad que conlleva. Trabajaremos para conseguirlo", apuntó el escolta.

"Estamos a un pasito, pero ganarles tres veces al Real Madrid es muy complicado y si tiene que ser tres veces seguidas pues aún mucho más. Pero estamos aquí para conseguirlo, confiamos mucho en nosotros y en nuestra Fonteta que tantas alegrías nos ha dado. Sabemos de la dificultad, pero vamos a por ello", añadió.

Sastre afirmó que está "seguro de que ellos saldrán con el cuchillo entre los dientes". "Si pierden el viernes ya no tienen nada que hacer. Saldrán a darlo todo, harán su mejor baloncesto y si queremos tener alguna oportunidad tendremos que jugar como en el partido de ayer o aún mejor", dijo.

Finalmente, apuntó que "la clave es estar bien los 40 minutos". "No descentrarse y sobre todo parar su juego en transición, en contraataque, no dejarles anotar cómodos como ellos saben hacer. Ayer fue un gran ejemplo, no les dejamos correr, no les dejamos canastas fáciles, creo que la clave está ahí y en el rebote", concluyó.