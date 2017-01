Faverani: "Daríamos un paso adelante ganando a Panathinaikos"

Etiquetas

El jugador del FC Barcelona Lassa Vítor Faverani ha reconocido este lunes que el equipo daría un paso adelante si consiguieran ganar a Panathinaikos en Euroliga, ya que todavía están a dos victorias de diferencia de poder ir a los 'play-off', y se ha mostrado satisfecho por el partido que realizó el día del debut como blaugrana ante Anadolu Efes y por haber encajado "bien en el juego".

"Cualquier partido que se juega es importante. Somos el Barça y siempre queremos ganar vayamos donde vayamos, ya que además tenemos una presión añadida. Siempre el próximo encuentro es el más importante. Aún así, ganando a Panathinaikos podríamos dar un paso adelante", aseguró ante los medios.

Pese a que todavía estén a dos victorias de poder clasificarse, afirmó que el equipo saltará a la pista este martes con "ilusión". "En el momento que saltamos a la pista no pensamos en cómo estamos en la clasificación, y lo único que nos importa es ganar para estar en una situación un poco mejor. Tenemos que salir con ilusión para hacer algo importante", manifestó.

Uno de los alicientes de este encuentro será el enfrentamiento de Xavi Pascual frente al que fue su exequipo, pese a que Faverani no ha querido hablar del tema. "Lo que se habla en el vestuario se queda allí. No soy quien para decirlo. Lo importante es la victoria sea contra los entrenadores o jugadores que sean", recalcó.

"Realmente es difícil llegar a un equipo, entrenar dos días y hacer un gran partido. Intenté hacer lo que me pidieron: abrir el campo, hacer buenos bloqueos y continuaciones rápidos, y transmitir energía al partido. Creo que encajé bien en el juego", apuntó en referencia a su debut del jueves pasado ante Anadolu Efes Istanbul, siendo clave con 18 puntos, 8 rebotes y un 23 de valoración.

A nivel personal, aclaró que está preparado para medirse a los mejores pívots de Europa. "Sé que estoy al máximo nivel del baloncesto europeo. No me asusta tenerme que enfrentar a los mejores, aunque lo que me importa más es lo que haga el equipo en la pista y que sobre todo gane", remarcó.

"Es un fichaje que ha decidido el club, y todo lo que sea positivo para el equipo que sea bienvenido. Es un jugador físico, intimidador y que nos puede venir muy bien", explicó haciendo hincapié en la nueva incorporación de Moussa Diagne, que estaba cedido al Montakit Fuenlabrada y ha sido recuperado para reforzar más el juego interior.

Otros de los compañeros de los que habló fue de su compañero en la pintura Ante Tomic, y de Víctor Claver, con quien coincidió en Valencia Basket. "Jugué contra Tomic varias veces, y ya sé la calidad y el talento que tiene. Intentaré ayudarle y seguro que en el próximo encuentro podréis ver su mejor versión", comentó sobre el '5' croata.

"Es un jugador con mucho talento, calidad, que necesitaba hacer un gran partido y le salió, no sé si por mi culpa o no, aunque no necesita a nadie que lo contagie. El ya estaba a gusto en el vestuario", concluyó en referencia al pasado partido de Víctor Claver ante Efes, en el que se fue a los 15 puntos con un 19 de valoración.