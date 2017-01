Faverani se despide de UCAM Murcia: "Un trozo muy grande de mi corazón es murciano"

Etiquetas

El jugador de baloncesto Vitor Faverani se ha despedido este lunes del UCAM Murcia, tras su reciente fichaje por el FC Barcelona Lassa, con una emotiva carta en la que, además de dar las gracias a la afición y a todas las personas que han trabajado con él en su etapa en el club, reconoce abiertamente que "un trozo muy grande" de su corazón "es murciano".

"Hasta luego a todos. Es la segunda vez que me despido de un club que tiene mucha parte de culpa de lo que soy hoy en día. Tanto en el apartado personal como en el profesional, el UCAM Murcia CB ha creído en mí, y yo he dado todo lo que he podido y he sabido, dentro y fuera de la cancha para ayudarle", comienza el mensaje de Faverani, quien aunque considera no saber lo que le "deparará el futuro", tiene muy claro que una parte de su corazón ya "es murciano".

El pívot brasileño, de 2,13 metros y 28 años, ha firmado hasta final de temporada con el FC Barcelona Lassa (con una opción de renovación hasta 2018), una decisión que espera "sea la correcta" al haber apostado el club catalán "fuerte" por él y con la cual no se perjudique al club que lleva "en el corazón", del que quiere que "siga evolucionando" en los próximos años.

Además, el brasileño dio las gracias a muchas de las personas que han estado junto a él en sus dos etapas en Murcia. "En primer lugar, al presidente, D. José Luis Mendoza, que me permitió recuperarme de la lesión y entrenar cuando no tenía equipo", indicó respecto a su fichaje el año pasado tras su breve paso por los Boston Celtics y el Maccabi Tel Aviv.

"A Alejandro Gómez, al que considero un padre o un hermano mayor; y José Miguel Garrido, por aconsejarme en decisiones importantes y por apostar por mí durante dos épocas complicadas dentro de mi carrera", continuó. "A Rogelio Diz, mi 'pulpito'. Un hermano, un fisio, un psicólogo, un maestro del deporte y de la vida... a él le debo mucho, muchísimo", apuntó también en su mensaje.

AGRADECIMIENTO AL CLUB Y A LA AFICIÓN

Por su parte, el jugador quiso dejar constancia de su agradecimiento a todo el cuerpo técnico, a la plantilla y a todos los trabajadores del club. "Estoy seguro de que el equipo hará una gran segunda vuelta en la Liga Endesa y en el Top 16 de la Eurocup. Espero y deseo que el equipo llegue muy lejos y los nombres de la UCAM y de Murcia sigan en lo más alto del baloncesto nacional y europeo", afirmó.

En último lugar, mostró su reconocimiento a la afición murciana, de la que no olvida la gran ovación recibida en su regreso al Palacio de los Deportes la temporada pasada. "Sois los mejores. Vuestras voces y vuestro compromiso son fundamentales en un proyecto como este", concluyó.