Garbajosa: "Es un orgullo que los jugadores quieran ir cada año con la selección"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, considera que es un "orgullo" que los jugadores quieran ir cada año a la selección y que el "relevo generacional" está cubierto, y advierte que aparcarán cualquier charla con Pau Gasol, actualmente lesionado en la mano, sobre su disponibilidad para el EuroBasket.

"Los jugadores quieren venir cada año y eso es un orgullo para mí, ellos mismos lo dijeron nada más acabar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Por supuesto que tienen una edad, los años pesan, las temporadas son más exigentes para todos y como grandes profesionales que son cada temporada evalúan su estado físico, su descanso y sus recuperaciones, pero ellos mismos lo dicen, su intención es la de estar", indicó Garbajosa en una entrevista a Europa Press.

Para el exjugador, "este 'grupito' no es tan amplio, pero ha tenido muchísima repercusión mediática y por detrás hay una franja de jugadores dónde están Sergio Rodríguez y Rudy, jugadores con 28, 29 años, en su plenitud". "Y si bajamos un 'poquito' encontramos a Ricky, Mirotic, luego a Willy y a Juancho Hernangómez, Abrines", añadió. "Pero me quedo, primero, con que los que están quieren seguir y, segundo, con que cuándo no estén, el relevo está", apuntó.

Este verano tendrá lugar el EuroBasket 2017, con Turquía como sede de las rondas finales, y al dirigente le "preocupa especialmente" que se suceden actos terroristas en este país, aunque recuerda que "ninguno de Europa está a salvo de ese riesgo".

"Tenemos el ejemplo del Europeo Sub-18 que se celebró en diciembre. Al principio, se iba a jugar en verano y no se jugó por la situación política del país y se pospuso a diciembre, dónde justo días antes hubo otro acto terrorista, tan desagradable como todos los otros. Nos pusimos en contacto con la Federación Internacional para ver que opciones había de cambiar de sede, posponerlo o que opciones había", comentó.

"Tanto la FIBA, como la Federación y el Gobierno turcos nos dieron garantías de seguridad. Quedan todavía meses de por medio y hay una 'Final Four' de la Euroliga también en Estambul. Nosotros somos respetuosos, pero siempre mostramos nuestra opinión en defensa de nuestros jugadores", subrayó Garbajosa.

La reciente lesión de Pau Gasol (fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda) es "una mala noticia", pero serán cuando llegue el verano cuando hablarán. "Cuando se lesiona un jugador nuestro, y más uno como Pau, nos ponemos en contacto con su grupo de trabajo y con él para desearle lo mejor, lo que pueda necesitar y estar a su lado", señaló.

"Lo primero es que se recupere porque sabemos lo importante que es jugar para Pau cada partido, que acabe la temporada sin ningún contratiempo extra y cuando llegue el verano hablamos con él y nos dice sus sensaciones y su estado físico", aclaró.

Además, reconoció el mérito de la selección española femenina, a la que hay que "poner en un pedestal por su trabajo". "La medalla olímpica es el fin de un cuatrienio olímpico que viene desde un gran oro en el Campeonato de Europa de 2013, subcampeonas del mundo en 2014 y bronce en el Campeonato de Europa de 2015", rememoró.

España organizará el Mundial Femenino de Baloncesto en 2018, un evento que se usará como "plataforma perfecta de promoción" para el baloncesto femenino español. "El éxodo de talento de nuestra Liga

una cara buena que es el reconocimiento de los países con más poderío hacia nuestras jugadores como Alba Torrens, Marta Xargay, Anna Cruz o Laura Nicholls, y una mala que es que desde la FEB necesitamos, junto a los clubes, crear una Liga más fuerte, porque es muy importante que trabajemos de la mano", remarcó.

EL REAL MADRID, FAVORITO PARA LA COPA DEL REY.

Por otro lado, del 16 al 19 de febrero se disputará en Vitoria la Copa del Rey, una competición "especialmente movida" en el mejor sentido. "Aparece un equipo como Iberostar Tenerife que no entraba en las quinielas, y por mérito propio se ha ganado estar ahí y ser incluso cabeza de serie, y tiene más mérito porque dieron un subidón importante y se han mantenido ahí", opinó el presidente de la FEB.

"Hay un Valencia Basket fuerte, Baskonia, que no es cabeza de serie pero juega en casa, Herbalife Gran Canaria lleva una progresión hacia arriba y MoraBanc Andorra es un 'outsider' que aporta buena salud a la competición", subrayó.

Por ello, prevé "una Copa totalmente abierta" y "en una ciudad que se vuelca con el baloncesto". "Quizá el Real Madrid es el favorito por la plantilla, porque vienen ganando casi todos los títulos, pero no me atrevo a dar uno", apuntó.

Por otro lado, la semana anterior, Girona acogerá una Copa de la Reina que se ha ampliado a dos equipos más este año. "Va a tener una cobertura amplia, con una MiniCopa femenina, que es una propuesta de la Seu Girona y a la que la FEB se suma y apoya", señaló.

"No puedes cambiar una competición o el estado de una competición en seis meses, pero tenemos muy claro que todo pasa por invertir tiempo, dinero, involucrar a patrocinadores y a la vez, porque todos, clubes y federaciones, sepamos trabajar juntos", sentenció.