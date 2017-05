Guil: "Hay que pensar que Manresa es la única oportunidad que tenemos"

Etiquetas

El entrenador de Tecnyconta Zaragoza, Luis Guil, valoró la mentalidad con la que su equipo debe afrontar de su equipo ante ICL Manresa este miércoles en el Nou Congost (20.30 horas) como "la única oportunidad" para consumar la permanencia en la Liga Endesa.

"Si a nosotros no se nos nota que nos jugamos la vida, mal vamos. Es uno de los partidos más importantes para el club y la ciudad y se nos tiene que notar a todos en cada acción. Todo el mundo está mentalizado y eso se ve en las caras. Tenemos que pensar que es la única oportunidad que tenemos", declaró Guil este martes en rueda de prensa.

El técnico sevillano hizo hincapié en el aspecto psicológico como clave para llevarse la victoria ante un Manresa que no se juega nada, pero del que desconfía ya que "está compitiendo bien".

"Nos vamos a encontrar un ICL Manresa ante su último partido en la Liga Endesa ante su afición, la despedida de Montáñez y que va a intentar luchar hasta el final, como ya hiciera ante el Real Madrid", aseveró.

Sin embargo, a pesar de que aún queden dos jornadas por disputar, los pupilos de Guil tratarán de hacer prevalecer sus necesidades ante el cuadro catalán y sacar provecho del privilegio del hecho de depender de sí mismos para mantenerse en la máxima categoría del baloncesto español.

"Quiero que nos salvemos haciendo nuestro trabajo. Tenemos que ganar estos dos partidos y no mirar a nadie. Hay que jugar sin mirar nombres ni quién es el contrario, solo viendo que es un partido en el que tenemos que conseguir el objetivo",

Un Manresa que cuenta con una cancha "difícil" para los rivales, aspecto que Guil aseguró que hay que ignorar si quieren conseguir su objetivo y llevarse la victoria de vuelta a la ciudad aragonesa.

"Es una cancha difícil. No quiero ni me interesa saber cómo se ha dado porque la historia no gana partidos. Tenemos que tener claro que vamos a una guerra, al partido con mayúsculas en el que tenemos que cumplir con el objetivo mínimo que se nos requería, que es que un club y una ciudad como ésta permanezca en la ACB", sentenció.