EL CD ILUNION DISPUTA ESTE FIN DE SEMANA LA FINAL FOUR DE LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

- Tras lograr Copa del Rey y Champions Cup, se juega el triplete en Albacete. El CD ILUNION, actual líder europeo de baloncesto en silla de ruedas, se juega este fin de semana en Albacete revalidar el triplete obtenido la temporada pasada, tras conquistar esta temporada la Copa del Rey -en el mes de febrero en Oviedo- y la Champions Cup europea, hace dos semanas en la localidad tinerfeña de Adeje.A partir de este viernes, el CD ILUNION disputa la Final Four de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, Trofeo Fundación ONCE, junto a los gallegos del Club Amfiv, los vascos del Bidaideak Bilbao BSR y los anfitriones del BSR Amiab Albacete en la ciudad castellano manchega.La primera semifinal tendrá lugar el viernes a las 18.00 horas en el Pabellón Lepanto y enfrentará al CD ILUNION y a los vigueses del Amfiv, que quedaron cuartos en la liga regular. Posteriormente, a las 20.00 horas, se enfrentarán Amiab Albacete y Bidaideak Bilbao, que quedaron segundo y tercero respectivamente. La final se disputará el sábado a las 18.00 horas.Esta temporada el Amfiv ha quedado campeón de la Challenge Cup europea. Por su parte, el Bidaideak Bilbao BSR terminó cuarto de la André Vergauwen Cup, mientras que el Amiab estuvo a un triple de adjudicarse dicha competición, que finalmente perdió en la final contra el Galatasaray. Estos resultados muestran el alto nivel del baloncesto en silla de ruedas español.De obtener la victoria en la Final Four, el CD ILUNION lograría, por segundo año consecutivo, el triplete al retener los títulos de Liga, Copa del Rey y Champions Cup europea.El CD ILUNION de baloncesto en silla de ruedas nació en Madrid en 1994. Actualmente ocupa el primer puesto del 'ranking' europeo de clubes y en sus vitrinas cuenta con 15 Ligas, 16 Copas del Rey y 3 Champions Cup. Los partidos podrán verse a través de 'tupuedestv.com'.