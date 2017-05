EL ILUNION GANA SU TERCERA CHAMPIONS CUP EUROPEA DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

Etiquetas

- Revalida el título de mejor equipo del continente al vencer en la final al Mia Briantea84 (Italia) por 77-68. El ILUNION volvió a doctorarse este sábado como el mejor equipo europeo de baloncesto en silla de ruedas al ganar la Final Four de la Champions Cup tras derrotar en el partido decisivo al Mia Briantea84 (Italia) por 77-68, con lo que los madrileños revalidaron el título logrado el año pasado en Zwickau (Alemania) y suman su tercera copa después de que consiguieran la primera en Sheffield (Reino Unido) en 1997.La final del torneo se disputó en el Pabellón Polideportivo Las Torres de Adeje (Tenerife), cuyas gradas se colorearon del amarillo de las camisetas de un grupo de aficionados del ILUNION que no dejó de animar a sus jugadores para que obtuvieran su tercer trofeo de la Champions Cup. Ahora sólo tienen más títulos el Lahn-Dill (Alemania), con seis; el Galatasaray (Turquía) y el Verkerk (Países Bajos), con cinco, y el Racing Frisol (Países Bajos), con cuatro.Esta vez, se mantuvo la tradición de un duelo intenso entre ambos equipos, como suelen acostumbrar cuando se enfrentan en competiciones europeas. No en vano, salvo la contundente victoria del ILUNION en las semifinales de la Champions Cup de 2016 (73-54), los partidos habitualmente se han resuelto con marcadores muy apretados, con triunfos de los españoles el pasado mes de marzo (71-67) y en 2014 (59-57), y de los transalpinos en 2015 (77-72), 2006 (61-62), 2003 (65-63) y 2002 (85-83).En la final de este sábado, inédita en 42 años de historia de la competición, Terry Bywater se encargó de abrir el marcador con un triple, a lo que siguió una canasta de Alejandro Zarzuela, pero el ILUNION dejó de ir por delante en el marcador al tercer minuto de partido y encajó un parcial de 0-12 que elevó la ventaja de los italianos a 10 puntos cuando quedaban tres minutos y medio para acabar el primer cuarto. El entrenador del equipo español, José Artacho, se vio obligado a pedir un tiempo muerto para frenar el vendaval ofensivo de la escuadra de Cantú, en racha con Brian Bell e Ian Sagar desde el exterior. La diferencia se estrechó al concluir el periodo inicial (18-21).En el segundo cuarto, el Mia Briantea84 siempre fue por delante en el marcador, aunque el ILUNION llegó a situarse a un punto en varias ocasiones. La entrada del español Jordi Ruiz le dio un toque de frescura al equipo italiano, mientras Alejandro Zarzuela empezaba a romper la defensa rival con varias canastas bajo el aro. Al descanso se llegó con 38-41 tras 20 minutos de intenso baloncesto en silla de ruedas.SEGUNDA PARTEA la vuelta de los vestuarios, el ILUNION salió a por todas. Alejandro Zarzuela volvió a situar al conjunto local por delante en el marcador poco después del intermedio (43-41) y Bywater, que ya había acumulado tres faltas personales, destapó sus mejores esencias baloncestísticas, hasta que un triple suyo hizo que el entrenador italiano pidiera un tiempo muerto mediado el segundo cuarto (50-45). La igualdad siguió hasta concluir el tercer periodo (54-53).El suspense se mantuvo a falta de 10 minutos para el bocinazo final, con las dos defensas hilando muy fino para evitar los tiros cómodos de los mejores lanzadores rivales. El Mia Briantea84 fue capaz de colocarse por delante en el marcador a falta de cinco minutos para la conclusión, con Ian Sagar en racha (64-66), pero el ILUNION supo jugar mejor los instantes decisivos hasta lograr la máxima ventaja con el resultado final (77-68).Bywater (23 puntos), Alejandro Zarzuela (20), Latham (14), Pablo Zarzuela (13) y Mena (7) fueron los anotadores del ILUNION, como Sagar (22), Bell (20), Ruiz y Papi (6); Raourahi, Santorelli y Berdún (4), y Schiera (2) en el Mia Briantea84.Anteriormente se disputó el partido por el tercer y cuarto puesto entre los dos equipos alemanes presentes en Adeje. El Lahn-Dill logró la medalla de bronce al derrotar al Thuringia bulls por 68-70.En una emocionante ceremonia final, fueron reconocidos los miembros del quinteto ideal de la Final Four de la Champions Cup: Terry Bywater (ILUNION), Jordi Ruiz y Brian Bell (Mia Briantea84), Raimunds Beginskis (Thuringia Bulls) y Björn Lohmann (Lahn-Dill). Los capitanes del equipo español, Rafael Muiño y Carlos Vera, recibieron la copa que acredita a la escuadra madrileña como la mejor de Europa en baloncesto en silla de ruedas.