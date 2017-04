Laso: "El primer partido puede ser más sorpresa y la presión es para el que juega en casa"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha avisado de que "el primer partido siempre marca a priori el devenir de la eliminatoria" en el 'play-off' de la Euroliga, que abrirán este miércoles ante el Darussafaka, añadiendo que "la presión es para el que juega en casa", en este caso su equipo.

"El primer partido siempre marca a priori el devenir de la eliminatoria y es verdad que a partir de ahí se ve lo que los equipos pueden dar y se realizan ajustes. El primer partido puede ser más sorpresa y la presión es para el que juega en casa. Pero si aseguras los partidos de casa tienes mucho ganado", valoró Laso ante la prensa.

El técnico avisó de que "pase lo que pase va a ser largo porque cada partido es durísimo" en una eliminatoria europea. "Lo será si gano 3-0, 3-1 o 3-2, o si pierdo 0-3, 1-3 o 2-3. Es tópico que me preguntéis por esto cada año, pero siempre es muy duro. Puede ser durísimo ganar 3-0 o que perdamos 0-3 haciéndolo bien. No tienes que pensar en lo que se puede alargar la serie en partido, sino en la dureza de cada partido", reflexionó.

Repasando la trayectoria del equipo en los últimos años, reconoció que "muchas veces no tienes tiempo porque estás metido en batalla" y recordó que su equipo "en los últimos cinco años siempre ha jugado el 'play-off' y tres veces la Final Four".

"Ahora volvemos a estar en 'play-off' con ventaja de campo y habla muy bien de la trayectoria del equipo, pero no me gustaría perder el hambre, la ilusión por seguir creciendo y compitiendo al máximo. Sabemos que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido duro y tiene mérito, pero ahora empieza otra historia", advirtió.

En este sentido, remarcó que el Darussafaka es "un equipo peculiar". "Tieene mucha anotación en el juego de uno contra uno con Wilbekin, Wanamaker, Clyburn y Anderson. Juegan muy abiertos y son todos muy capaces de meter canastas. Defensivamente son muy atléticos, tienen ayudas muy largas y la capacidad de contestar muchos tiros, de doblar en situaciones de desventajas. No les sacas del partido, se mantienen. No cambian su estilo de juego y si te paras lo aprovechan. Dan la sensación de que pueden volver siempre. No podemos relajarnos en ningún momento del partido y de la serie", desgranó.

En cuanto al estado físico de su plantilla, Laso subrayó que "Ayón tiene problemas en la rodilla y Randolph está bastante mejor del tobillo", pero tranquilizó al asegurar que "en líneas generales" podrá "tener a todos" para este primer duelo.

"Todos tienen muchas ganas de jugar y eso lo notas en los últimos entrenamientos, esa sensación de que se quiere entrenar menos y se quiere jugar ya. Veo al equipo preparado y consciente de lo que nos jugamos", concluyó.