Laso: "En este punto tienes que jugar bien y no ha sido nuestro día"

Etiquetas

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, explicó que no tuvieron su día este viernes en el estreno de la 'Final Four' de la Euroliga en el Sinam Ernem Dome de Estambul, donde cayeron ante el anfitrión Fenerbahçe al no lograr sacar su mejor nivel, lo cual no evitó la felicitación a sus jugadores por una gran temporada a nivel continental antes de pensar en otro reto como es la Liga Endesa.