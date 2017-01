Laso: "Es una victoria de equipo"

Etiquetas

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, calificó el triunfo (94-89) de este viernes sobre el EA7 Emporio Armani Milan como una "victoria de equipo", por la entrega y colaboración de todos para sacar un triunfo "muy trabajado" que les permite cerrar una complicada semana como líderes de la Euroliga.

"Felicitar a los jugadores por una victoria muy importante y muy trabajada. El desgaste que hemos ejercido sobre el rival durante tres cuartos nos ha hecho brillar más en el último cuarto y que hayamos conseguido una victoria muy difícil. Ha sido una semana muy difícil, muy intensa con Kaunas, Valencia, Brose y hoy Milan", apuntó.

Laso reconoció que ese intensivo estuvo cerca de pasar factura en el WiZink Center. "Hemos tenido algún problema físico y la sensación de mucho trabajo y esfuerzo, también mental. Eso nos ha pasado factura, esa sensación de ansia, sobre todo en defensa. En el primer tiempo que estuvieran en un porcentaje de acierto tan alto nos estaba lastrando", afirmó.

"En el segundo tiempo lo hemos hecho mejor. Es una victoria de equipo. Después de la semana tan dura, y me reitero en la importancia de cada jugador en un calendario tan complicado. Ahora hay que aprovechar para descansar, que no jugamos hasta el viernes que viene", añadió.

En la línea de la importancia de todos sus jugadores, echando de menos a un Rudy tocado en la espalda ante el Brose, Laso explicó que sin Draper y Nocioni no hubiesen logrado ganar. "Para mí el valor de cada jugador es especial. Nos faltaba ese punto de agresividad, y eso 'Chapu' siempre te lo da. No ha tirado a canasta y con él en el campo, más nueve. Sin Draper y Nocioni no hubiésemos ganado, y entre los dos han hecho cero puntos", confesó.

"Lo primero es entender el esfuerzo que hemos hecho en un momento complicado de la temporada. Hemos tenido rivales directos en Liga Endesa, estoy contento con el trabajo general del mes pero esto no para. Somos conscientes de lo que tenemos por delante. Febrero es duro con la Copa y muchos viajes y es importante que carguemos pilas", afirmó.

Tras 15 victorias y con 10 jornadas por delante, Laso reconoció que el primer objetivo está más cerca. "El primer objetivo es entrar en 'play-off'. Cada partido sabíamos que iba a ser una guerra. Hoy era el colista pero es muy difícil decir a 'este le voy a ganar', todos los equipos son muy competitivos. El equipo ha hecho un buen trabajo. Todavía no está conseguido el objetivo, después podremos pensar en otros", finalizó.