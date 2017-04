Llull y Doncic llevan en volandas al Madrid en el derbi madrileño

Etiquetas

El Real Madrid vence a Estudiantes y se acerca al liderato

El Real Madrid se ha llevado el derbi madrileño al superar al Movistar Estudiantes (79-72) en una actuación de menos a más del conjunto blanco tras un partido que terminó por romperse en el cuarto y último parcial merced a una diferencia de 15 puntos, lo que resultó a la postre insalvable para los estudiantiles, en el enfrentamiento estrella de la trigésima primera jornada de Liga Endesa.

Así, los pupilos de Pablo Laso extienden su magnífico estado de forma tras meterse en su quinta 'Final Four' de la Euroliga en los últimos siete años al completar su particular semana fantástica. Este triunfo permite a los blancos soñar con el liderato si vencen en su duelo intersemanal a ICL Manresa en el partido aplazado, ya que tienen el 'basket average' particular ganado al líder provisional, el Valencia Basket.

Por su parte, Movistar Estudiantes estuvo en la pelea llegando, incluso, a colocarse con el marcador a favor pese a un papel más discreto de lo habitual de su estrella, Edwin Jackson, por primera vez debajo de los diez puntos en lo que va de temporada. Alec Brown se erigió como coloso 'estudiantil' con 20 créditos de anotación en un día especial para Jaime Fernández, el mejor en los de Salva Maldonado. Al Real Madrid lo comandaron Sergio Llull -otra vez máximo anotador blanco con 18 y 23 de valoración-, y Luka Doncic con 4-4 en tiros de dos y un 66% en triples -dos de tres-.

Tras dos primeros minutos con ambos conjuntos aguantando en defensa, el Real Madrid se encontró con una ventaja de nueve puntos gracias a dos triples de Maciulis -máximo anotador del primer parcial con ocho-. Con un Suton entonado al rebote, el 'Estu' se metió en un partido que llegó a perder de diez tras dos tiros libres de Llull -sólo hizo siete puntos antes del descanso- (22-12) y después del estreno desde la línea de tres de la perla eslovena, Luka Doncic. Pese a ir abajo, se situaron a una canasta con una reacción espectacular y, pese a estar Jackson taponado, acortaron el marcador a base de triples y un parcial de 1-8 frente a un Real Madrid con más pérdidas de lo normal por el buen 'pressing' rival.

En el segundo cuarto, el juego siguió por el cauce 'estudiantil', que llegó a colocarse con una ventaja corta en el electrónico. Mientras, la táctica de Laso pasaba por situar a Felipe Reyes bajo el poste con Othello Hunter en plan asistente y, así, desquiciar a la defensa rival. Con Edwin Jackson vigilado -ocho puntos en la primera mitad-, resurgió la figura de Jaime Fernández, el día en el que el capitán cumplía su partido número 200 de Liga Endesa, para nivelar el encuentro. La cercanía en el marcador desesperaba a Pablo Laso, que pedía a los suyos en el tiempo muerto que buscaran por dentro la figura de Maciulis justo antes de llegar al descanso con una diferencia de cinco puntos: 40-35.

A la vuelta de las respectivas observaciones técnicas, Felipe Reyes amplió su dominio cerca del hierro. No se rendía un Estudiantes que conectó un parcial de 3-6 en el arranque de la segunda parte para ponerse sólo dos puntos por debajo del conjunto blanco y llegando a igualarlo a falta de 3:40 para el final del tercer cuarto (50-50) antes del arreón blanco. A esto contribuía el cansancio europeo 'merengue' y el discreto encuentro de Anthony Randolph, instalado en -3 créditos de valoración.

Cómo no, al rescate salió un Sergio Llull entonado poco a poco con sus 'mandarinas' para conservar un margen ampliado por el 'Wonder Boy', Luka Doncic, y Othello Hunter en un parcial de 13-0. Alec Brown cortó la sangría con dos triples, pero Jonas Maciulis no quiso ser menos contestando con otro lanzamiento efectivo desde lejos. Además, Doncic llevó a quince la máxima diferencia con una bandeja al contragolpe (68-53).

Pintaban bastos para el Estudiantes, liderado por Brown y por su capitán en un parcial de 7-0 para reducir la diferencia (68-60), pero un triple de Thompkins -clave en la eliminatoria ante el Darussafaka- y Jaycee Carroll volvían a situar el +13 con cinco puntos de manera consecutiva. Cuando el duelo estaba aparentemente decidido, los de Maldonado enlazaron cuatro ataques productivos aproximándose al Madrid gracias a la aportación de tiro exterior de Brown (77-72). Ahí también echaron de menos los colegiales a Jackson, quien no alcanzó la decena -8- en la anotación por primera vez en los 30 partidos que ha disputado.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 79 - MOVISTAR ESTUDIANTES, 72 (40-35, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID DE BALONCESTO: Llull (18), Maciulis (12), Reyes (10), Taylor (1) y Thompkins (11) --quinteto inicial--; Doncic (14), Randolph (1), Rudy Fernández (1), Nocioni (-), Carroll (9), Hunter (2) y Draper (-).

MOVISTAR ESTUDIANTES: Edwin Jackson (8), Cook (5), Suton (12), Grimau (-) y Alec Brown (20) --quinteto inicial--; Fernández (14), Vicedo (2), Arteaga (2) y Savané (7).

--PARCIALES: 23-20, 17-15, 21-15 y 18-22.

--ÁRBITROS: Hierrezuelo, Calatrava y Fernández. Sin eliminados.

--PABELLÓN: WiZink Center de Madrid.