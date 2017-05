Llull somete a MoraBanc Andorra y pone al Madrid en semifinales

Etiquetas

El campeón sigue en liza tras otro duro partido ante los andorranos

El Real Madrid no falló (95-84) en su camino al tercer título consecutivo al apear en el decisivo choque de cuartos de final de la Liga Endesa al MoraBanc Andorra, un tercer duelo de Playoff celebrado en el WiZink Center este domingo en el que el campeón salió a flote con el acierto de Sergio Llull y el poderío de Felipe Reyes y Gustavo Ayón.

Los de Pablo Laso no lograron vislumbrar la victoria hasta el último cuarto. Doce puntos del MVP de la liga, un Llull que terminó en 19), dejaron tocado al cuadro del Principado. Dependientes de Shermadini, los de Joan Joan Peñarroya no tuvieron respuesta en ataque a la racha blanca. Aparecieron Carroll y Doncic, puso la guinda a una primera parte espectacular Reyes, y el Madrid no perdonó su pase a semifinales, donde le espera el vencedor de la serie entre Unicaja e Iberostar Tenerife.

Veintidós años después de su última presencia en el Playoff, tras forzar el tercer partido con brillantez el pasado viernes, el Andorra puso fin a su sueño. Vendió cara su piel eso sí. El cuadro visitante sacó la intensidad necesaria para complicar la puesta a punto del campeón, un Madrid que comenzó con cierta zozobra hasta que irrumpió Llull con dos triples que castigaron el atasco visitante (20-11).

Tomó las riendas el Madrid y las mantuvo en el segundo cuarto, afianzada la renta de los 10 puntos con una aplastante diferencia en el rebote ofensivo. Reyes, Ayón y Doncic se encargaron de esa faceta que en total terminó 22-13 a favor de los locales. Pese a no cerrar su aro, el conjunto andorrano se las apañó para llegar con vida a la segunda mitad gracias a un parcial de 0-6 (46-39).

La dureza del partido y las protestas a los colegiados subió su intensidad en el segundo tiempo. En el Madrid se llevaron las manos a la cabeza con las antideportivas severas a Ayón y Rudy, momentos que aprovechó el MoraBanc para meterse en la pelea con un parcial de 0-8 (66-63) al final del tercer cuarto, donde Schreiner se lució sobre la bocina con un gran triple.

Walker tomó el testigo de su compañero en un inicio del último cuarto en el que los visitantes empataron la contienda (71-71). Ahí llegó el momento de los líderes, con Llull anotando a discreción (12 puntos) y Shermadini respondiendo. A la ayuda del balear acudieron Doncic y Carroll, mientras primero Reyes y después Ayón cerraron con matrícula un partido para enmarcar que permite avanzar a un Madrid que olvida a base de victorias su pase sin éxito por la 'Final Four' de la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 95 - MORABANC ANDORRA, 84. (46-39, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Llull (19), Rudy Fernández (9), Maciulis (6), Randolph (8) y Ayón (15) --cinco inicial--; Doncic (12), Carroll (9), Hunter (6), Reyes (11), Draper (-) y Taylor.

MORABANC ANDORRA: Albicy (5), Jelínek (16), Walker (9), Antetokounmpo (10) y Shermadini (21) --cinco inicial--; Schreiner (5), Stevic (11), Navarro (2), Colom (-) y Czerapowicz (5).

--PARCIALES: 27-18, 19-21, 23-27 y 26-18.

--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Cortés y Calatrava. Eliminado por faltas personales Stevic por parte del MoraBanc.

--PABELLÓN: WiZink Center, 8.109 espectadores.