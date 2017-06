Llull: "Hay que seguir confiando en el talento de Laso y en el de todo el equipo"

Etiquetas

El jugador del Real Madrid Sergio Llull lamentó la derrota ante el Valencia en el cuarto partido de la 'Final ACB' y aseguró que, pese a perder el título, la gestión deportiva debe "seguir confiando en el talento" del entrenador Pablo Laso y "en el de todo el equipo".

"Siempre he dicho que desde que llegó Pablo Laso se están haciendo las cosas muy bien. Hubo otro año que sólo ganamos la Copa y no nos volvimos locos. Es un varapalo, pero esto es deporte y aunque siempre quieras ganar a veces no puedes. Hay que seguir confiando en el talento de Pablo y en el de todo el equipo", dijo.

Antes de referirse al técnico, Llull quiso "felicitar" al Valencia por su primera Liga, "a su cuerpo técnico, jugadores y afición". "Es el premio a un gran trabajo de toda la temporada. Han sido mejores, han estado más acertados, han dominado el rebote, facetas importantes y más en una final. Han llegado mejor que nosotros, ahora es duro hablar, habrá que descansar y volver el año que viene con más fuerza", aseveró.

"También quiero dar las gracias a la afición por su apoyo, que lo hemos notado todo el año. Los primeros que estamos tristes somos nosotros, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva y volver a luchar el año que viene por todos los títulos", apeló el base menorquín.

"Nunca quieres enseñar dos caras. Hemos salido con ganas, pero hemos cometido errores que nos han penalizado mucho. En la segunda parte hemos vuelto a mostrar carácter aunque al final no ha podido ser. Pero creo que ha sido un buen año, no solo valoramos los títulos, también el camino. Hemos ganado la Copa del Rey y hemos sido primeros en Liga y Euroliga, pero lo hemos perdido y te vas con mal sabor de boca", indicó.

Por último, el jugador insular negó sentirse solo en algunas fases del partido. "Nunca me siento solo. Somos un equipo, ganamos todos y perdemos todos. Intento mostrar mi mejor versión, pero lo importante es el colectivo", finalizó Llull.