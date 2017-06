Etiquetas

Lyttle, Torrens y Xargay acaban con Ucrania Las de Mondelo se repusieron ante un rival que fue de más a menos

La selección española femenina de baloncesto ha vencido a Ucrania (76-54) en su segundo encuentro del Eurobasket de la República Checa con una brillante actuación de Sancho Lyttle, Alba Torrens, máxima anotadora del choque con 26 puntos, y Marta Xargay, y de esta forma se acerca al objetivo de acabar como primera de Grupo A.

Las jugadoras españolas fueron de menos a más durante el choque. Alba Torrens finalizó el encuentro con 26 puntos, máxima anotadora del partido. Por su parte, Sancho Lyttle acabó el duelo con 18 rebotes conseguidos y Marta Xargay realizó una gran segunda parte, llegando a anotar hasta 8 puntos consecutivos en el tercer cuarto.

España afrontaba un partido al que llegaba con condición de favorita. Pese a ello y pese a unos buenos primeros cinco minutos -con un parcial de 9-0-, Ucrania puso en aprietos a las de Lucas Mondelo, que ya avisaba antes del choque del peligro de las ucranianas, que vencieron en su primer compromiso a la República Checa. Iagupova fue el gran puntal del combinado ucraniano realizando una primera parte espectacular, con 10 de los primeros 13 puntos de su equipo.

Ya en el segundo cuarto, España logró salir más 'enchufada'; en Ucrania, Iagupova seguía siendo la jugadora más destacada. Desde la pintura, la selección española no conseguía acertar. Ucrania aprovechó esas dudas del combinado español para irse de cinco en el marcador, mientras que Alba Torrens empezaba a encadenar puntos y Ana Cruz era de lo más destacado de España en defensa. España se marchaba al descanso venciendo por sólo un punto.

Al comienzo del tercer cuarto, Mondelo instaba a las suyas a finalizar jugadas, atacar de forma más directa. España salió con ritmo en la segunda parte al igual que Lyttle, la jugadora española más destacada en el anterior partido frente a Hungría. Ucrania, por su parte, resistía a abandonar el partido. A la sombra de Iagupova, Udodenko fue otra de las más destacadas del conjunto entrenado por Kholopov. España comenzó a distanciarse, saliendo al contraataque. Marta Xargay realizó un enorme tercer cuarto con 8 puntos consecutivos y Ucrania, poco a poco, comenzó a desinflarse.

Al comienzo del último parcial, Iagupova empezó a perder eficacia, su segunda parte no fue del todo buena y no llegó a terminar el encuentro al ser eliminada a falta de poco más de tres minutos para el final. Otra de la que se esperaba mucho más era de Moss; el nuevo fichaje del Perfumerías Avenida no consiguió entrar definitivamente en el partido y no dejó rastro de la gran explosividad que le caracteriza en la cancha. Ucrania comenzó a cometer errores inesperados y las españolas siguieron sumando hasta hacerse con la victoria final.

Tras las dos triunfos, España, primera europea del ranking FIBA, se enfrentará a la anfitriona República Checa (que ocupa la quinta posición en dicha clasificación) con el objetivo de proteger el primer puesto del grupo y en un futuro pelear por el oro que ya consiguió en Francia en el año 2013. Precisamente, en el próximo partido, Laia Palau podría superar los 258 partidos que Amaya Valdemoro disputó con la selección. Por su parte, Ucrania luchará por clasificarse ante Hungría para la siguiente ronda, algo que no consigue desde 2003.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 76; UCRANIA, 54 (35-34, al descanso).

--EQUIPOS:

ESPAÑA: Cruz (6), Lyttle (16), Nicholls (1), Palau (-) y Torrens (26) --cinco inicial--; Conde (-), Domínguez (4), Gil (1), Rodríguez (-), Romero (3), Sánchez (-) y Xargay (19).

UCRANIA: Dorogobuzova (-), Iagupova (23), Malashenko (3), Moss (-) y Udodenko (21) --cinco inicial--; Bilotserkivska (2), Horobets (-), Maznichenko (-), Naumenko (-), Olkhovyk (3), Spitkovska (-) y Yatskovets (2).

--PARCIALES: 13-15, 22-19, 20-9 y 21-11.

--ÁRBITROS: Juras (SRB), Malo (CAN) y Krejic (SLO). Eliminaron a Iagupova y Bilotserkivska.

--PABELLÓN: Králové Aréna.