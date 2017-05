Moral (Betis): "Es posible que el equipo continúe en la Liga Endesa"

Etiquetas

La directiva del Real Betis Energía Plus, con su presidente Fernando Moral a la cabeza, ha pedido "disculpas" este lunes "a la afición" menos de 24 horas después de certificarse el descenso deportivo del club andaluz en la última jornada de la fase regular, al tiempo que han valorado la situación como "reversible", ya que ven "posible que el equipo continúe en la Liga Endesa".

"Es un día triste, no hicimos las cosas bien. Pedimos disculpas a la afición porque no hemos estado a su altura y ya trabajamos para revertir la situación. No queremos poner paños calientes ni eludir responsabilidades. Esta situación es reversible, es posible que el equipo continúe en la Liga Endesa", indicó Moral en la rueda de prensa en la que compareció junto con el director deportivo, Berni Rodríguez, y el consejero del club de baloncesto y director general de Negocio del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón.

El conjunto verdiblanco no aprovechó este domingo el tropiezo del Tecyconta Zaragoza perdiendo ante el Unicaja para cerrar la temporada en penúltima posición. "Ahora entramos en un parón con dos escenarios posibles, la LEB Oro o seguir conservando la plaza en la ACB", añadió Moral, quien avanzó que se espera aprobar en la asamblea ACB del próximo 23 de mayo el recurso respecto a la aplicación del canon.

Por su parte, Berni agradeció el apoyo de la afición y asumió su responsabilidad. "Asumo la responsabilidad en la parcela deportiva. No sé qué ocurrirá pero me encantaría seguir en este proyecto. Tuvimos que hacer la plantilla en 15 días al salir tarde al mercado. Hicimos una buena primera vuelta respondiendo bien a las adversidades. Luego entramos en el inicio de la segunda en una dinámica negativa, de resultados y de juego, y no supimos gestionar ese momento negativo", indicó.

Ramón Alarcón realizó también autocrítica. "Ha sido un fracaso deportivo. Ahora hay un parón que nos obliga a trabajar en dos vías posibles. Por un lado, el club tiene sus derechos en la liga y tiene que hacerlos valer en la reconfiguración que tiene pendiente el baloncesto español. Por otro, si se hace efectivo el descenso trabajaremos para que el paso por la LEB sea lo más rápido posible, un paréntesis corto", finalizó.