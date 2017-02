Ondrej Balvin, un fichaje del Estudiantes para "mirar menos hacia abajo y más hacia arriba"

Etiquetas

El pívot checo Ondrej Balvin ha sido presentado este miércoles como nuevo fichaje del Movistar Estudiantes para "reforzar el juego interior" del equipo coleguial, que espera "mirar menos hacia abajo y más hacia arriba" en la segunda vuelta de la Liga Endesa.

"Estamos satisfechos y orgullosos de presentar a Ondrej Balvin. Creemos que va a reforzar en gran medida el juego interior y nos va a permitir ser más ambiciosos en nuestros objetivos. Vamos a mirar menos hacia abajo y más hacia arriba", señaló el presidente de Movistar Estudiantes, Fernando Galindo, en la presentación del jugador en el Hospital Universitario HLA Moncloa.

Galindo recordó que Balvin, de 2'17 metros, es un jugador con "larga experiencia" en la ACB. "Viene del Bayern de Múnich y es jugador cedido del Betis, donde se formó en su cantera. El año pasado fue líder en mates. Es un intimidador y creemos que es el jugador que necesitamos", matizó.

A su lado se encontraba el propio Balvin, que pasó reconocimiento médico esta misma mañana previo a la rueda de prensa, el director deportivo del club, Willy Villar, y el director comercial de marketing de ASISA Jaime Ortíz que indicó que Estudiantes "comparte" muchos valores con ASISA y esperan seguir juntos "mucho más".

El presidente quiso agradecer al francés Ali Traoré el tiempo que estuvo en el club y resaltó que su relación se rompió de forma "amigable". "Es un gran profesional que no ha encajado por las razones que fuere en el esquema de juego", aclaró.

BALVIN: "ESTUDIANTES ERA LO MEJOR QUE TENÍA"

Por su parte, Balvin explicó que contaba con otras "opciones" para marcharse a Turquía, pero que decantó por Movistar Estudiando porque encaja "mejor" en la liga española. "Estudiantes era lo mejor que tenía. Hablé con el entrenador y me explicó lo que esperaba de mí, que era justo lo que hacía yo en Sevilla", señaló.

"Salva Maldonado me ha pedido que juegue mucho 'pick and roll'. Tienen buenos jugadores exteriores que son buenos tiradores, pero también tienen que jugar con los grandes para abrir el campo un poco más. Necesitan más rebotes, más intimidación en defensa y estar más agresivo", matizó.

El checo ya ha realizado su primer entrenamiento con el equipo y apuntó que es "muy buen grupo". "Me parecen buenos chicos y creo que me van ayudar mucho. Me han acogido sin problema y con todos más o menos he estado hablando", indicó.

Además, Willy Villar subrayó que lo más "positivo" de este fichaje es que el checo esté en Estudiantes teniendo otras ofertas. "Ha valorado mucho la situación del cuerpo técnico, la manera de jugar y eso refuerza bastante la marca de Estudiantes", recalcó.

"Es importante que en una racha de victorias podamos incorporar a un jugador, por un lado agradeciendo al club que no haya conformismo porque queremos que la afición siga disfrutando, y por otro enseñar que no es necesario perder para reforzar el equipo, sino que es un mensaje de optimismo, positivo", señaló.