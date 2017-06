Pedro Martínez: "Me gustaría tener más opciones de las que me están dando"

Etiquetas

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, explicó que ve "demasiado obvio" el papel de su equipo y del Real Madrid en el Playoff de la final de la Liga Endesa que comienza el viernes con el primer partido en el WiZink Center, al tiempo que apuntó que su equipo está centrado en ese estreno sin ver la "eliminatoria en su conjunto".

"A mí me gustaría que tuviéramos más opciones, que todo parece demasiado obvio, me gustaría tener más opciones de las que me están dando. Las percepciones son unas y lo que pase en la pista puede ser otra. Tenemos ilusión por hacer un buen Playoff y por ganar, sabemos de la dificultad y que el Real Madrid es un buen equipo", indicó.

El técnico 'taronja' atendió a los medios antes de viajar a Madrid. "Contentos por conseguir la segunda final en la historia del club y ellos llevan 6 seguidas jugando esta final. Para nosotros esto te da un poco de vértigo. A ver si entramos bien en el Playoff, a ver si hacemos un buen inicio de cuarto, defender bien, trabajamos focalizando en ello y esperamos hacer las cosas bien", afirmó.

Ante esa situación inédita para sus jugadores, que disputarán la primera final del Valencia tras 14 años, Pedro Martínez descifró como importante el inicio de una larga serie. "No estoy viendo la eliminatoria en su conjunto, veo el primer partido y me gustaría hacer un buen partido. El reto es competir en el primer partido y el objetivo es ganar, no vamos a otra cosa", apuntó.

"No pensamos en venir con 1, 2 o ninguna, pensamos en estar concentrados y aprovechar nuestra oportunidad si es que existe", añadió. El cuadro 'taronja' eliminó en semifinales al Baskonia y antes al FC Barcelona Lassa, mientras que el Real Madrid, quien busca su tercer título consecutivo, apeó al MoraBanc Andorra y al Unicaja.

Por último, el técnico del Valencia se refirió al estado físico de su plantilla. "Rafa Martínez ha entrenado con normalidad hoy, por lo tanto no tiene ya ningún problema, Guillem Vives no ha entrenado y continúa su preparación y si jugó el último día, no es duda y estará mejor, pero la realidad es que no ha entrenado. Un poco mermados en el uno pero si no pasa nada mañana estaremos todos", finalizó.