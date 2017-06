Pedro Martínez: "Lo importante es no pensar en que podemos ser campeones"

Etiquetas

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, mostró su satisfacción por la victoria ante el Real Madrid (81-64) en el tercer partido de la final de la Liga Endesa, pero aseguró que lo "importante" ahora es "no pensar" que pueden ser "campeones".

"El Madrid es un equipazo, para mí el mejor de Europa. Tiene una plantilla larga. Nosotros estamos a otro nivel y tenemos que prepararnos muy bien y ser humildes. Hoy hemos sido capaces de superar su primer cuarto, pero también nos enseña que el Madrid nos lo va a poner muy difícil. Para ganar habrá que estar tranquilos y recuperarnos física y anímicamente para el siguiente partido", analizó.

"Ha sido un partido muy duro físicamente. Han tenido una puesta en escena buenísima, nos han matado en el primer cuarto con su defensa y no nos hemos adaptado bien. En el segundo cuarto hemos tenido un momento no táctico, sino de carácter, de muchísima personalidad y hemos conseguido meternos en el partido", reconoció.

Preguntado por el cuarto encuentro, que se disputará este viernes a las 20.30 horas, Pedro Martínez aseguró que "ganarles el próximo partido" es algo que ve de una dificultad "extrema". "La respuesta suya seguro va a ser muy buena", vaticinó.

"Ahora no hay que pensar en el quinto, sino en ganar el viernes, que es una final para los dos. La competición queremos que acabe el viernes, pero si perdemos iremos a Madrid a darlo todo, aunque ahora no pensamos en eso, sólo en ganar el viernes", incidió al respecto.

"Hemos ganado uno en casa y otro fuera, lo importante es jugar buen baloncesto, no pensar en que podemos ser campeones. El Real Madrid ha ganado en pistas muy difíciles contra grandísimos equipos. No hay sido líder por casualidad, así que la dificultad que encontraremos el viernes será máxima", finalizó Martínez, no sin antes explicar que Guillem Vives se "resintió" del tobillo.