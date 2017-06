Pedro Martínez: "Los jugadores del Madrid tienen los huevos pelados de jugar en situaciones límite"

Etiquetas

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, reconoció el potencial de la plantilla del Real Madrid, de cara al tercer partido del Playoff final de la Liga Endesa, que se jugará en La Fonteta, asegurando que los madridistas poseen "carácter" y "tienen los huevos pelados de jugar en situaciones límite".

"El Real Madrid jugará un partidazo. Los que les conocemos sabemos el carácter que tienen, los jugadores que son, que tienen los huevos pelados de jugar en situaciones límite. Por eso son tan buenos, porque tienen buena respuesta ante esto. No tengo la más mínima duda, me jugaría dinero a que va a jugar un partido excelente. Con la calidad y mentalidad que tienen, nadie lo pone en duda y tenemos que aceptar el reto de estar a su nivel, pero el suyo va a ser bueno seguro", confesó Martínez este martes en rueda de prensa.

Para superar al cuadro de Pablo Laso, el catalán afirmó que tendrán también que mostrar su "carácter" y hacer una buena actuación como las que han realizado en Madrid. Para ello, admitió que se centra principalmente "en hacer un buen inicio de primer cuarto", restando presión a sus jugadores, más allá de "la que se pone cada uno para hacer las cosas bien"

"Los jugadores tienen que tener la tensión de hacer un buen primer cuarto. A partir de ahí, si las cosas van regular que sea porque el Real Madrid está jugando muy bien, metiendo muchos tiros y jugando mejor que nosotros, siendo algo que podemos aceptar. Ir minuto a minuto y no pensar ni en oportunidades históricas, ni en cuartos ni quintos partidos, ni Playoff de la galaxia ni nada por el estilo. Hay que estar centrados en el presente, lo más rabiosos posible, en los primeros dos minutos de partido", explicó.

Por otro lado, evitó colgarse el papel de favorito tras ganar en el Wizink Center, ya que, según el técnico 'taronja', los precedentes históricos del conjunto blanco invitan a que "cualquier otra cosa que no sea pensar que tienen un gran equipo y que la cosa está igualada y siguen siendo los favoritos, sería un error", confesando que "firmaría llegar con opciones al final del partido".

"Estoy más centrado en el primer cuarto, pero mirando al largo plazo diría que, ojalá, porque creo que es lo que va a pasar, que sea un partido igualado y que se decida al final. Espero que sea así y me preparo, yo en la parte que me toca y los jugadores en la suya, para tener una buena respuesta en un final igualado que sería lo normal, perdiendo o ganando, 'picando' en la piedra", prosiguió.

Para ello, Martínez explicó que están trabajando en "poner más dificultades al talento" que posee la plantilla madridista "en determinadas circunstancias o jugadores", aunque sin descuidar el aspecto ofensivo y encontrar ese "equilibrio" y cierta dosis de "suerte para que las cosas salgan bien".

"Hay aspectos del juego en los que tienen muchísimo peligro y tenemos que intentar poner alguna cortapisa más. Es muy difícil, pero no es un problema de tiempo, si no de calidad del rival. Ellos en defensa estarán intentando corregir, es lo normal en un Playoff. Veremos si tenemos un buen equilibrio en los aspectos de juego y un puntito de suerte para que algunas cosas salgan bien. Igual lo haces y el rival encuentra la tecla y no sacas ventaja, y al revés. Al final, el baloncesto es un juego de porcentajes y haciendo buenos tiros, a veces, se falla", razonó.

Finalmente, para tratar de "estar centrados en dar el máximo", el entrenador barcelonés podrá contar con Guillem Vives, que "no está al cien por cien", pero será de la partida para tratar de sumar el segundo punto para Valencia Basket en la gran final del baloncesto español.

"Está lo suficientemente bien para jugar, ese tobillo necesita tiempo de recuperación que, obviamente, no tenemos y jugar, va a jugar. No está al cien por cien, pero está para ayudar al equipo", concluyó sobre el base.