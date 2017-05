Pedro Martínez: "Cada partido, cada eliminatoria es distinta"

Etiquetas

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró que "cada partido, cada eliminatoria es distinta" y que no se deben dejar llevar por "lo que haya pasado en otras eliminatorias" tras la victoria del conjunto 'taronja' ante el FC Barcelona Lassa (83-61) en el primer choque del Playoff por hacerse con el título de la Liga Endesa.

"Cada partido, cada eliminatoria es distinta, no nos debe marcar lo que haya pasado en otras eliminatorias, debemos ir con la ambición de poder ganar, y es obvio que en su campo van a jugar mejor. Vamos a tener calma, prepararnos bien, hacer pequeños ajustes y saber que lo ideal es ganar el próximo y con esa mentalidad debemos entrenar. Humildad y ambición", señaló.

Martínez explicó que durante el encuentro y al acabar este vio a sus jugadores "comedidos" y que son conscientes de que en cualquier momento "esto puede cambiar" aunque afirmó que van a "trabajar para que no sea así" el próximo jueves en el Palau Blaugrana.

"He visto a los jugadores comedidos, sabiendo que esto puede cambiar, que vamos a trabajar para que no sea así, me gustaría ganar en el Palau pero el respeto es máximo y sin ningún tipo de duda las dificultades serán mayores. No pensamos que será como hoy, ni mucho menos", apuntó.

"En el primer cuarto hemos estado igualados, pero en el segundo hemos roto con transiciones, con el pick and roll de Oriola, con Sastre en contraataque, el triple de Sikma, y eso nos ha venido muy de cara y ha roto el partido. No esperábamos tanto que jugando en casa con esta intensidad sabemos que tenemos posibilidades de ganar, pero evidentemente no esperábamos ganar fácil, ni lo esperábamos hoy ni lo esperamos el jueves", declaró.

También tuvo unas palabras sobre el rendimiento de su equipo y la mentalidad con la que afrontan lo que resta de competición. "Nosotros estamos centrados en trabajar duro, en hacer nuestro trabajo lo mejor posible. No se puede ganar siempre y lo sabemos", aseguró.