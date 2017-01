Peñaranda: "Tenía varias ofertas de equipos La Liga y elegí Málaga porque me querían desde hace unos años"

Etiquetas

El delantero venezolano Adalberto Peñaranda ha explicado este jueves, durante su presentación como nuevo jugador del Málaga, que disponía de "varias ofertas de equipos de LaLiga" y que se decantó por el club andaluz porque llevaban detrás de él "desde hace unos años", prometiendo dar "lo mejor" durante esta cesión.

"Tenía varias ofertas de equipos de LaLiga. Elegí Málaga porque me querían desde hace unos años y querían ficharme. Me quité esa espinita que tenía. Estoy muy contento de estar en el Málaga. Voy a dar lo mejor de mí", prometió Peñaranda durante su presentación.

"Cuando me dijeron la opción de Málaga no me lo pensé dos veces. Es un club histórico y está haciendo una buena temporada. Quisiera consagrarme con el Málaga y dar muchos triunfos al equipo", añadió el venezolano.

Respecto a esta etapa que ahora comienza, explicó que sus "intenciones son hacer lo mejor en lo que queda de temporada" y que, si todo va bien, le gustaría "seguir una temporada más con el Málaga", ya que la cesión del Udinese es ampliable al próximo curso.

Peñaranda también se mostró "muy agradecido con Weligton por el detalle que hizo", al cederle su ficha en el equipo. "Eso no lo hace todo el mundo. Quiero desearle una pronta recuperación y que esté pronto de vuelta en la cancha", le deseó al capitán del equipo.

Además, el atacante se ofreció a su nuevo entrenador Marcelo Romero para debutar este mismo domingo ante el Celta. "Si el partido es hoy podría jugarlo. Físicamente me siento muy bien. Ya pude entrenar con el grupo hoy. Me siento muy bien. Estoy a disposición del míster", recalcó.

Por su parte, el director deportivo del club, Francesc Arnau, avanzó que "la idea es cumplir este año y medio de cesión". "Es importante tenerlo para su desarrollo en una liga que favorece sus condiciones. Una de las claves para que esté aquí es el gesto que ha tenido Weligton. Quiero darle las gracias", dijo.