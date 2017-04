RUDY FERNÁNDEZ Y DANIEL STIX, DOS 'HÉROES CONTRA EL CIBERBULLYING'

Etiquetas

- Las fundaciones ONCE, Deporte Joven y Legálitas ponen en marcha una campaña para sensibilizar a los más jóvenes. Las fundaciones ONCE, Deporte Joven y Legálitas ponen en marcha la campaña 'Sé un héroe contra el ciberbullying', con el objetivo de alertar a los más jóvenes sobre el problema real que supone el acoso a través de Internet y las redes sociales, pidiéndoles que no sean cómplices de esta actividad y denunciando los hechos de los que sean conocedores.Se trata de la continuación de la iniciativa ‘El Deporte Español por la Seguridad en Internet. Ganamos todos’, lanzada a principios de 2015 por la Fundación Deporte Joven y la Fundación Legálitas, a la que posteriormente se sumó también Fundación ONCE. En ella participaron deportistas de élite, olímpicos y paralímpicos, a través de vídeos distribuidos por diversas plataformas, en los que lanzaban mensajes para que los jóvenes se concienciaran sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías. En esta ocasión, la campaña ha contado con la colaboración de dos grandes de la canasta: Rudy Fernández, campeón del mundo, y Daniel Stix, subcampeón paralímpico de baloncesto. Ambos deportistas internacionales dicen no al 'ciberbullying', una forma de acoso entre iguales que tiene lugar en Internet, principalmente a través de Whatsapp y redes sociales como Facebook e Instagram, pues son las principales plataformas utilizadas para comunicarse y compartir información.Los jugadores han prestado su imagen para concienciar sobre la necesidad de no compartir esos contenidos, que tanto pueden dañar a las víctimas, y de denunciar los hechos evitando ser víctimas de la difusión de esos mensajes.'#Seunheroecontraelciberbullying' es el 'hashtag' con el que el vídeo recorrerá, durante un mes, los perfiles sociales de las distintas fundaciones que ponen en marcha la campaña (Fundación ONCE, Fundación Deporte Joven y Fundación Legálitas), en colaboración con la Fundación Rudy Fernández que ha apoyado el proyecto.El cantante español Alejandro Sanz fue uno de los primeros en hacerse eco del vídeo en su perfil social de Facebook, donde aparece junto a los propios protagonistas y con el que los promotores esperan que el mensaje llegue a mucha gente.En el acto de presentación, que tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes, se dieron cita las fundaciones y diferentes deportistas que han querido apoyar con su presencia esta campaña. En este acto, Jaime González Castaño, vicepresidente de la Fundación Deporte Joven y director general de Deportes del CSD; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y Juan Pardo Calvo, director general de la Fundación Legálitas, coincidieron en destacar la importancia de inculcar a los menores el uso responsable de las tecnologías, haciéndoles conocedores de los riesgos que pueden correr si usan de forma inadecuada Whatsapp, Facebook, Twitter, etcétera.'#Seunheroecontraelciberbullying' no solo persigue sensibilizar e interpelar a los jóvenes, sino que también busca ser útil a la comunidad educativa, y por eso incluye información y consejos sobre el ciberbullying en ‘http://www.seunheroecontraelciberbullying.com/’, donde se explica qué es y cuándo se produce, cómo se puede evitar ser víctimas de este acoso y cómo evitarlo. Se trata de un problema que crece rápidamente entre los más jóvenes y ante el que hay que saber actuar tanto los adultos como los menores, por el que estas fundaciones, junto a deportistas de élite, han unido sus fuerzas al ser conscientes de las necesidades que demanda la sociedad, diciendo no al 'ciberbullying', y siendo muy conocedores también de la necesidad de difusión del mensaje: “No ser cómplices y denunciar”.