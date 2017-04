De La Red: "El Real Madrid está pensando más en la 'Champions' que en LaLiga"

Etiquetas

El exfutbolista del Real Madrid Rubén de la Red ve al conjunto blanco "pensando" en la 'Champions' otra vez más que en LaLiga por la "ventaja" que tienen y apuntó que él sí le "gustaría" que se repitiese una final madrileña en el torneo continental porque son dos equipos "españoles" y "todo quedaría" en la capital.

"El Real Madrid tiene LaLiga más cerca por la ventaja en puntos, pero están pensando en la 'Champions' otra vez, por eso mismo precisamente, porque si este fin de semana gana al Barcelona la tendría en su mano y ya tiene vía libre para pensar en las eliminatorias cien por cien, pero más que nada por la ventaja que tienen", indicó De la Red tras acudir en el 'Desafío NACEX' de pádel.

Para De La Red, el Real Madrid llega "mejor" al partido, jugando además en su campo y con la "posibilidad" de sentirse campeón. "Si gana, la ventaja sería mucha y teniendo en cuenta que tiene un partido menos y cuando ya te estas jugando el título, que seguramente se juegue entre la penúltima y última jornada, veo difícil que pueda fallar, pero todo puede pasar", aseguró. "No sé un marcador porque es un Clásico y es complicado, pero creo que va a ganar el Real Madrid", prosiguió.

Para el madrileño este partido es "totalmente diferente", aunque la reciente eliminación del FC Barcelona de la 'Champions' le "puede pesar" a los culés. "También el no haber hecho un gol en el partido de vuelta, que si el Real Madrid gana prácticamente puede decir si es campeón... Todo eso se tiene en la cabeza", indicó.

Para el que fuera centrocampista del Real Madrid, la baja de Neymar va a ser "importante" aunque no determinante. "Lo ha demostrado en muchos partidos, es un jugador que desequilibra. Te puede cambiar el devenir del partido en cualquier momento y es un jugador importante", remarcó.

Además, apuntó que el equipo azulgrana tendrá que "apretar" en la faceta defensiva. "No es cosa de la línea defensiva sino de todo el equipo. Están acostumbrados a tener el balón y este año se lo han quitado y ahí le hacen daño", subrayó.

El equipo blanco está en un "buen momento", aunque De La Red no sabe si el "mejor" de la historia del club. "La posibilidad de llegar a otra final de 'Champions', de ganar LaLiga después tantos años, de estar bien y dar continuidad a jugadores, creo que es un grandísimo momento pasar seguir ganando títulos", matizó.

A pesar de ese "buen momento", no "comparte" los pitos del Santiago Bernabéu a Cristiano Ronaldo. "La afición puede decidir. Es exigente y quiere ganar siempre y si algún día uno no esta bien puede demostrar su malestar, pero a Cristiano no hay que pitarle porque lo que le ha dado al Madrid ha sido mucho", aseguró.

El exjugador también elogió a Zinédine Zidane porque ha demostrado que es un "gran entrenador". "Los resultados están ahí y ya vemos que ha hecho récord de partidos ganados, ha ganado la 'Champions' y LaLiga la tiene ahí. Al final no tiene experiencia, pero está demostrando, como Pep Guardiola en su día, que la experiencia no es un requisito preciso. Al final entrenadores sin experiencia, pero con la experiencia de jugar, han conseguido muchos títulos", indicó.

Respecto al buen momento de Marco Asensio, considera que va a tener "potencial" en el futuro. "Es lo que demostró en el Espanyol y en el Mallorca. Es un jugador que con minutos crece y en cuanto se le ha dado un poquito más de cancha ha demostrado lo buen jugador que es y por qué está en el Madrid", admitió.

Sobre la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Liga de Campeones, el exmadridista explicó que el equipo blanco "no tiene que pensar en evitar a ningún rival" porque ya todos son "buenos".

"El Mónaco está haciendo una 'Champions' increíble, en la liga tiene opciones, están en un año espectacular y muchas veces eso es peligroso porque equipos que no se esperan estar ahí les sale un buen año y son luego a los que les salen las cosas. El 'Atleti' también está muy bien en este final de temporada, volviendo a lo que ha sido de competir con el Real Madrid y Barça en Liga y luego la Juventus es un clásico de esta competición y ya le vimos contra el Barça que no fue capaz de hacerle un gol", comentó.

De todos modos, sí destacó que le "gustaría" que se repitiese otra final entre los dos madrileños. "Da otra vez la oportunidad al Atlético de jugar contra el Real Madrid y demostrar. Estaría bonito", confesó.