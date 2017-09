Sastre: "Conozco más a Doncic, quizá es un punto a favor, pero hay que tener 'cuidadín'"

Etiquetas

El internacional español Joan Sastre calificó de "equipazo" a Eslovenia, rival de este jueves por un puesto en la final del Eurobasket 2017, y destacó el buen papel en el torneo de Dragic y un conocido por España Luka Doncic, jugador del Real Madrid con el que tendrán que tener especial cuidado.

"Un equipazo, con Doncic y Dragic en un nivel espectacular. Después a Randolph y Prepelic que sale desde el banquillo y aporta mucho. Un equipo muy anotador y sobre todo muy agresivo. Con una media de 90 puntos que si queremos ganar no podemos permitir. Tenemos que seguir en nuestra línea en defensa y si lo conseguimos tendremos mucho eso", analizó en una entrevista con Europa Press, a menos de 24 horas de la semifinal en Estambul.

El balear fue clave en el duelo ante Alemania de cuartos, en especial con su defensa sobre Dennis Schröder. Ante un posible emparejamiento con Doncic, bandera eslovena a sus 18 años, el jugador del Valencia Basket confía en valerse de su experiencia en la Liga Endesa ante el jugador blanco.

"No sé si será Doncic o Dragioc, el que me toque. Lo que está claro que son dos jugadores con un talento increíble para anotar y generar juego, como están haciendo hasta ahora. Un solo jugador no puede pararlo. Tenemos que hacer una buena defensa de equipo como hemos hecho hasta ahora y nos irá muy bien", afirmó.

"Doncic juega en nuestra liga y hemos jugado este año muchas veces con el Madrid, lo conozco más y quizá es un punto a favor, pero es un pedazo jugador y cada día que pasa no deja de sorprendernos. Hay que tener cuidadín con Doncic", añadió.

En cuanto a su papel, Sastre mantiene los pies en el suelo pese a su protagonismo ante Alemania y valora la importancia del grupo. "No sólo Marc, en esta selección cualquiera en cualquier momento puede hacer lo que hizo Marc, en tres minutos mágicos que le entraba todo. Los titulares o no es lo de menos, lo importante es que como equipo vamos pasando de eliminatoria", afirmó.

"Hasta el momento ha aparecido uno u otro, es la clave de este equipo el no tener mucha dependencia sobre nadie. Está claro que los Gasol son un pilar básico de nuestro juego ofensivo pero sabemos que si no están ellos hay gente capacitada de poder anotar y aportar puntos al equipo. No toda la responsabilidad recae sobre ellos", añadió.

Y es que Sastre tiene claro su rol y quiere seguir cumpliéndolo ante un cuadro esloveno que aspira a su primer metal. "Estamos donde queríamos. Si nos ganan en hambre y ganas vamos a tener problemas. Es una cosa que se lleva dentro y nosotros por haber llegado 10 veces a semifinales no parecer menos importante, queremos más. Somos ambiciosos y es un aspecto básico que seguro que tenemos, queremos jugar la final", dijo.

"Scariolo me lo dijo claro al principio de la concentración que sería el que me encargaría de defender al mejor jugador rival o al que mejor estuviera en ese momento. Creo que estoy cumpliendo a la perfección. Y en ataque, que jugara como yo sé, que tire cuando esté solo, juegue para el equipo y que no me complicara. Estoy disfrutando de minutos y no hay por qué cambiar nada. Espero un papel como los otros partidos y aportar como he hecho hasta ahora", finalizó.