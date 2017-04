Sito Alonso: "Solo nos queda una bala y no queremos desaprovecharla"

Etiquetas

El entrenador de Baskonia Sito Alonso señaló que solo les queda una "bala" en los 'play-offs' de la Euroliga contra el CSKA y no quieren "desaprovecharla en absoluto" y apuntó que todavía no se han creído que pueden ganar al conjunto ruso por lo que deben tener "mucha más ambición" en los momentos definitivos.

"En una serie como esta, como pienses que tienes que jugar el jueves posiblemente no llegues. Sólo nos queda una bala, una oportunidad y no queremos desaprovecharla en absoluto, y ya no estoy hablando de ganar o perder, si no de dejarlo todo y hacer todo perfecto", indicó este lunes en rueda de prensa.

Para Alonso, dejarlo "todo" en la pista, no significa "luchar, porque eso "forma parte" de su 'ADN'. "Tenemos que hacer cosas que decanten la victoria de nuestro lado, como estar más concentrados, ser más duros en los momentos que no tenemos 'bonus', ser más inteligente cuando lo tenemos o coger todos los rebotes. Tenemos que estar unidos a nuestra afición y contagiar ese espíritu, no para dar la vuelta a la eliminatoria si no para entrar de lleno en ella que es ganando el martes", subrayó.

En el tercer partido de la eliminatoria, el primero en Vitoria, "es fundamental todo", pero lo primero que tiene que hacer Baskonia es "apretar" ellos mismos. "Creo que la rabia y la energía cogidas en el primer partido y en el segundo nos tiene que servir para canalizarla en forma de energía y lucha", explicó.

"Sabemos lo que la gente de Vitoria espera de este partido y que ellos van a dar el cien por cien y quieren hacer sentir al CSKA lo difícil que es jugar aquí, en una pista tan competitiva como el Buesa Arena", prosiguió.

El técnico madrileño recordó que ha habido "varios momentos", cuando iban por encima en el marcador, en los que les ha faltado "ambición". "Haya algo que es fundamental como es tirar a canasta y no perder balones cuando el partido se puede romper a nuestro favor y dónde podemos limitar las opciones que ellos pueden tener para ganarlo", matizó.

Además, tiene la sensación como entrenador de que el equipo no se ha creído todavía que pueden "ganar" al CSKA y la "creencia total es necesaria". "A mí el intentarlo no me vale porque siempre que lo intentas te sueles quedar en el camino. Hay que hacerlo y una vez que lo haces, vas al resultado que obtienes y lo analizas, pero hay que tener la determinación clara de que las cosas se pueden conseguir haciéndolas, no intentándolas", comentó.

Sin embargo, la sensación grupal es de "rabia" por haber tenido "tan cerca" la victoria y no conseguirlo. "Eso se tiene que dar la vuelta y pensar en no tener que luchar contra el CSKA para ganarles por un punto si no del máximo posible, porque al final puede ser de cinco, pero si vas a ganar de uno al final pierdes de dos, que fue lo que nos pasó", explicó el entrenador baskonista.