Tomic, elegido MVP de la Liga Endesa en diciembre

Etiquetas

El jugador del FC Barcelona Lassa Ante Tomic ha sido nombrado MVP de la Liga Endesa en diciembre tras conseguir unos promedios de 15,2 puntos, 6,4 rebotes, 2,8 asistencias y 22,4 de valoración y un balance de cuatro victorias en cinco partidos en el últimos mes del año.

El croata, que recibe el premio por segunda vez en su carrera tras conseguirlo en enero de 2013, logró su mejor actuación en el segundo partido del mes ante el MoraBanc Andorra, donde consiguió su tope anotador en lo que va de temporada -21 puntos-, nueve rebotes, cuatro asistencias, dos recuperaciones y 33 de valoración.

De este modo, en un último mes del año casi perfecto con el conjunto catalán, Tomic ha cosechado un 71,4 por ciento de acierto en tiros campo -30/42- y ha igualado su mejor marca de valoración en lo que va de competición (33).

Así, Tomic manifestó, en declaraciones recogidas por la ACB, que está "contento con el premio", pero "no tanto a nivel personal", sino más por lo que significa para su equipo. "Estamos en el buen camino y estamos haciendo las cosas bien. Personalmente me siento cómodo con el rol que tengo en el equipo. De todas formas, no suelo estar muy pendiente de estos premios", indicó.

"Tras un momento complicado por el que pasamos, con tantas lesiones y los resultados que no llegaban, creo que ahora estamos en una buena dinámica. Estamos con mayor confianza y estamos siguiendo los planes de partido que prepara el entrenador. Hay que seguir mejorando", sentenció.