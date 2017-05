Tomic: "Perdiendo nos vamos de vacaciones en mayo y no lo podemos permitir"

Etiquetas

El jugador del FC Barcelona Lassa Ante Tomic ha asegurado este miércoles que no se pueden permitir perder el segundo partido de los cuartos de final del 'Play-off' de la Liga Endesa, que se disputa este jueves en el Palau Blaugrana ante el Valencia Basket, pues tras la dura derrota del primero (83-61) otro tropiezo les dejaría fuera y con unas largas y no deseadas todavía vacaciones por delante.

"No hay otra porque perdiendo este partido nos vamos de vacaciones en mayo y no lo podemos permitir. Desde que estoy aquí no ha pasado nunca. No hay otra opción que ganar mañana", aseguró el pívot en su comparecencia ante los medios.

Por ello prefiere afrontar este duelo clave de forma positiva, sin mirar a lo sucedido anteriormente. "Siempre positivos, con mucha confianza en mis compañeros y entrenadores. Mañana hay que estar todos juntos para ganar este partido, sí hay fuerzas", señaló.

"Tenemos que jugar un partido totalmente diferente, jugar mucho mejor en ataque y meter más puntos, controlar el rebote y los balones perdidos, nuestro mayor problema en esta temporada", reconoció sobre los aspectos a mejorar respecto al primer partido en La Fonteta.

Además, espera lograr un triunfo convicente ante el conjunto 'taronja'. "Hay que jugar bien, con decisión, con buen acierto en ataque, y mejorar muchas cosas del primer partido. Estamos preparados para lo que viene mañana, un partido decisivo. Espero que la afición nos apoye, como siempre. Espero que entienda que lo necesitamos en este momento", se sinceró.