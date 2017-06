Torrens: "Sabemos que hay que volver a empezar de cero"

Etiquetas

La jugadora española Alba Torrens considera la nueva andadura de la selección en el Eurovasket de República Checa, que comenzará dentro de diez días, como un reto "muy duro" para el combinado nacional donde deberán dejar "apartados" los logros ya conseguidos si quieren optar a realizar un buen papel.

"Sabemos que hay que volver a empezar de cero, que todo lo que hemos hecho hasta ahora lo dejamos apartado porque es verdad que va a ser un campeonato muy duro. Es un campeonato de muchísimo nivel y tendremos que demostrar o volver a hacerlo como hasta ahora si queremos competir para estar arriba", afirmó Torrens en declaraciones a Europa Press.

La alero aseguró que las jugadoras rebosan "ilusión" por comenzar a preparar este nuevo desafío para una selección sobre la que se tienen creadas enormes expectativas.

"Yo creo que se vuelve a ver esa ilusión y ganas de empezar a trabajar. Nos queremos preparar bien, entrenar duro, estar bien física y tácticamente para llegar al cien por cien a los primeros partidos del campeonato", apuntó.

Un campeonato del que elude poner la medalla de oro como objetivo para el cuadro de Lucas Mondelo ya que, como recuerda Torrens, "no hay nada más que pensar" si no afrontan con garantías los tres primeros partidos correspondientes a la fase de grupos.

"Para nosotras la única manera de afrontar el campeonato es ir partido a partido. A lo mejor no tanto ir partido a partido, pero sí centrándonos en este primer grupo, los tres primeros partidos son clave, sin los buenos resultados de esos tres no hay nada más que pensar. No queremos pensar más allá de pensar en los tres primeros rivales y luego ver dónde estamos posicionados en el campeonato para seguir adelante", aseguró.

Para ello, el equipo contará con la vuelta de una jugadora clave en el esquema de esta selección como es la ala-pívot Sancho Lyttle, "una de las mejores jugadoras del mundo". Sin embargo, la alero balear recuerda que la fortaleza como conjunto es lo que ha hecho "destacar" a esta selección.

"Se ha demostrado y creo que solo los grandes equipos son los que al final consiguen los buenos resultados. Todos conocemos a Sancho, para mí es una de las mejores jugadoras del mundo y siempre la quiero en mi equipo. Ella ha demostrado la jugadora que es y lo que aporta, tanto en defensa como en ataque, todo el trabajo que se ve y el que no se ve. Es una jugadora que hace mejores a todas las que estamos a su lado y es un placer jugar con ella", resaltó.

Finalmente, la mejor jugadora europea por la FIBA en 2011 y 2014 enumeró las rivales más complicadas, a su juicio, que se puede encontrar España, en un campeonato que se antoja de "muchísimo nivel".

"Los primeros rivales que son República Checa, Ucrania y Hungría son muy buenas selecciones. República Checa, jugando en casa, tiene como un plus que yo siempre creo que va a favor. Después, tenemos que hablar de grandes potencias como son Francia, Rusia, Serbia, que ha demostrado estar estos años a un grandísimo nivel; y Turquía, que el año pasado nos costó muchísimo hasta el último segundo", consideró.