Villacampa, "orgulloso" de su paso como presidente de la Penya: "Dejamos el club mejor que lo encontramos"

El que ha sido presidente del Club Joventut Badalona los últimos 18 años, el también exjugador de la entidad Jordi Villacampa, ha expresado que el motivo de su cese y el de su Consejo de Administración se debe a que ha "agotado el ciclo" tras prorrogar tres años el adiós previsto debido a la situación financiera del club, y ha añadido que se va dejando a la entidad "mejor" que como la encontró.

"Las razones del cese no responden a ninguna cuestión coyuntural sino a la firme convicción de que hemos agotado un ciclo. Una etapa que por las razones que todos conocéis hicimos prorrogar los tres últimos años pero que ahora, inexorablemente, ha llegado a su final. En mi despedida como presidente puedo afirmar con todo el orgullo que dejamos la SAD mejor que la encontramos", aseguró este miércoles Villacampa en una carta dirigida a los socios y aficionados de la Penya.

Tras casi dieciocho años al frente del Joventut, un "honor" para Villacampa tras ser referente como jugador, deja la entidad con un "muy buen sponsor" con contrato para la temporada vigente y las dos próximas, con un "buen acuerdo sobre los derechos de la ACB" y con la deuda que "amenazaba el futuro" de la entidad reducida de una manera "muy significativa y ordenada en el tiempo".

"Es para mí otro motivo de satisfacción pasar el relevo a un equipo plenamente preparado para materializar las buenas perspectivas que se abren para el futuro de la sociedad y poder seguir trabajando por el Joventut y poder disfrutar de él en la máxima categoría", añadió respecto a la etapa que se abre ahora con otro exjugador al frente como José Luis Morales.

Villacampa reconoció haber pasado por malos momentos en su mandato, pero también quiso quedarse con los mejores tiempos. "En estos años hemos pasado buenos momentos y otros muy complicados en los que hemos sufrido por la supervivencia de nuestra Penya. Como hechos positivos a recordar y celebrar, me quedo con los seis títulos logrados por el primer equipo", remarcó en referencia a la Copa ULEB, la FIBA Eurocup, la Copa del Rey y las tres Lligues Catalanes conquistadas.

Pero, sobre todo, se quedó con los éxitos de la cantera verdinegra, que "ha producido 30 jugadores que han debutado en la máxima categoría del baloncesto español" y que "se ha consolidado como un elemento clave para la supervivencia del Joventut". "Hoy, un cuarto de los jugadores estatales de la ACB han sido formados en las categorías inferiores del club, erigido en un auténtico referente europeo y mundial en el ámbito de la formación", celebró.

"He pasado mucho más de media vida en el Joventut, primero como jugador y luego como dirigente. Ahora, me preparo para abrir una nueva etapa desde mi asiento de socio, donde no espero nada más que animar y disfrutar con todos vosotros del futuro de nuestra entidad. No quiero despedirme sin daros las gracias por vuestro apoyo al equipo y en mi persona en los momentos difíciles, sin vosotros esto no hubiera sido posible. Força Penya!", concluye el escrito.